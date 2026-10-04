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Nový virus na Androidu naklonuje bankovní aplikaci a schová ji do skrytého profilu. Antivirus ji tam nenajde

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Bankovní trojan si do telefonu dotáhne pomocníka, který vytvoří oddělený pracovní profil a přesune do něj kopii bankovní aplikace.
Android telefon, banka, platba

Android telefon, banka, platba

Zdroj: Pexels
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 04.10.2026 13:40

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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