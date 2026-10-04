Holky na něj čekaly před domem, byl větší hvězda než rodiče. Syn Chýlkové a Krause s herectvím praštil a zmizel do zahraničí

Když bylo Jáchymu Krausovi kolem třinácti let, procházka obchodním centrem s rodiči vypadala tak, že Ivana Chýlková s Janem Krausem stáli stranou a čekali. Desítky minut. VIP život zaznamenal, že kolem jejich syna se totiž shluklo dvacet dívek, které chtěly fotku, podpis, úsměv.
Fanynky na něj čekaly i před domem. Chýlková později přiznala, že v tom krátkém období teenagerské horečky byl syn v určitém segmentu publika populárnější než oba rodiče dohromady. A přesto, nebo právě proto, se Jáchym rozhodl herectví opustit a vydat se cestou, které jeho matka dodnes úplně nerozumí. Patrik Hájek a 44 dílů slávy
Jáchymova herecká stopa začala nenápadně. V roce 2005 se mihne v jedné epizodě pořadu To nevymyslíš!, o tři roky později hraje Vlastíka ve filmu Svatba na bitevním poli aneb Hodiny před slávou, následují menší role v Případu nevěrné Kláry a Soukromých pastech.
Nic z toho by z něj hvězdu neudělalo. Zlom přišel v roce 2012, kdy TV Nova nasadila seriál Gympl s (r)učením omezeným. Jáchym dostal roli výtržníka Patrika Hájka, a během dvou sezón a 44 epizod se z něj stal idol dívčího publika. Nebyla to sláva postupná a budovaná. Přišla naráz, masivně, v tom nejzranitelnějším věku.
Popularita po Gymplu Jáchyma podle slov jeho matky neobtěžovala, drtila. V rozhovoru pro
Novinky Chýlková popsala, že syn sám řekl jednoduchou větu: „Už to stačilo.“ Dodal, že hercem může „v nejhorším být vždycky“. Rozhodnutí nebylo náhlé, což naznačuje jeho vzdělávací trajektorie. Po běžné základní škole přešel na English College in Prague, britsky orientované gymnázium, kde se vyučuje v angličtině. Odtud pokračoval na University College London, jednu z nejprestižnějších univerzit ve Velké Británii. Každý z těchto kroků ho vzdaloval od českého showbyznysu. Rodiče to nemrzí. Chýlková v rozhovoru pro Novinky řekla, že synovo osamostatnění bere jako dar. Ví, co chce. To stačí. Zdroj fotografie: Nextfoto Z herce podnikatelem v kryptosvětě
Co přesně Jáchym Kraus dnes dělá, je pro jeho matku téma na papírek. V talkshow 7 pádů Honzy Dědka totiž přiznala, že si popis synovy profese musela napsat, aby ho dokázala zopakovat. Podle jejích slov vede marketingovou
agenturu specializovanou na kryptoklienty a věnuje se i umělé inteligenci. Práci může dělat odkudkoliv na světě. Loni v dubnu se Jáchym objevil jako účastník krypto/AI akce v Dubaji. Ve které zemi trvale žije, není jasné. Média mluví obecně o „zahraničí“ a o tom, že se s partnerkou Dianou, která vyrůstala do čtrnácti let v Indonésii, stěhují na zimu do teplých krajů. Do Česka se za rodiči pravidelně vrací.
Příběh Jáchyma Krause není v českém prostředí ojedinělý. Nova sama připomíná někdejší mladé herečky, které po krátké slávě odešly jinam: Marie Kyselková k rodině, Marka Míková k hudbě a literatuře. Vzorec „jedna silná mladá role, pak jiná životní dráha“ se opakuje. Jáchymův případ je ale v jednom ohledu výjimečný:
měl k dispozici hotovou celebritní zkratku a vědomě ji odmítl ve prospěch oboru, který je pro českou veřejnost neviditelný. Prostě se potichu rozhodl, že 44 dílů Gymplu bylo dost a zmizel z branže.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová