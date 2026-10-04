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Důchody od ledna 2027 vzrostou, ale ne všem stejně. Aktuální kalkulačka spočítá novou výši penze

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Všechny státní důchody se od ledna 2027 zvýší. Průměrná starobní penze vzroste o 304 korun. Výchovné za děti se naopak trvale zmrazí na 500 korunách.
Spočítejte si valorizaci pro rok 2027

Spočítejte si valorizaci pro rok 2027

Zdroj: FOTO:magnific.com
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.10.2026 14:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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