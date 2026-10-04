Důchody od ledna 2027 vzrostou, ale ne všem stejně. Aktuální kalkulačka spočítá novou výši penze

Podle schváleného vládního nařízení stoupnou od ledna 2027 všechny státní důchody. Průměrná starobní penze se zvýší o 304 korun na 22 196 korun měsíčně. O schválení jednorázového dvoutisícového příspěvku musí teprve rozhodnout poslanci a senátoři. Přinášíme vám tedy aktuální kalkulačku, kde si můžete přesně spočítat nový důchod.
Zvýšení proběhne automaticky
Od ledna 2027 se podle schválených pravidel zvýší starobní, invalidní i pozůstalostní penze. Základní výměra, která je pro všechny stejná, stoupne o 270 korun na 5 170 korun. Procentní neboli zásluhová část se navýší o 0,2 procenta. Průměrný starobní důchod tak podle ministerstva práce a sociálních věcí vzroste o 304 korun. O valorizaci nemusí lidé žádat. Česká správa sociálního zabezpečení provede přepočet automaticky a peníze vyplatí v běžném termínu.
Spolu s lednovou splátkou obdrží příjemci také doplatek. Ten pokryje rozdíl za dny od 1. ledna do dne předcházejícího konkrétnímu výplatnímu termínu.
Výjimky pro předčasné důchody a výchovné
Plná valorizace se netýká všech. Lidé, kteří odešli do předčasného důchodu po 30. září 2023 a do konce roku 2026 nedosáhnou řádného důchodového věku, získají pouze navýšení základní výměry o 270 korun. Jejich procentní část se podle platného zákona nezvýší.
Od ledna 2027 se zároveň trvale zmrazí takzvané výchovné. Částka 500 korun za každé vychované dítě se již nebude valorizovat. Při lednovém výpočtu zvýšení se výchovné od procentní výměry nejprve odečte. Navýší se pouze zbývající část penze a výchovné se následně přičte zpět v původní výši 500 korun.
Minimální důchod přesáhne deset tisíc korun
Spolu s plošnou valorizací stoupnou také garantované minimální částky. Ty se skládají ze základní výměry a minimální procentní výměry stanovené zákonem. Nejnižší možný starobní důchod díky tomu překročí hranici deseti tisíc korun. Na novou spodní hranici úřad dorovná i penze přiznané v minulosti, pokud jsou v současnosti vyplácené v nejnižší možné výši.
|Typ důchodu
|Minimální částka v roce 2027
|Starobní a invalidní III. stupně
|10 340 Kč
|Invalidní II. stupně a vdovské/vdovecké
|7 755 Kč
|Sirotčí
|7 238 Kč
|Invalidní I. stupně
|6 894 Kč
Vláda plánuje poslat všem příjemcům penzí jednorázový příspěvek ve výši 2 000 korun. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka potvrdil, že se na něm vládní koalice dohodla. Návrh ale v současnosti není platný. Schválit ho musí Poslanecká sněmovna a Senát, následně jej musí podepsat prezident.
Přesný termín výplaty proto ministerstvo zatím nestanovilo. Příspěvek se nemá trvale promítnout do základu důchodu pro výpočty v dalších letech. Osobám pobírajícím dva důchody současně úřad vyplatí částku pouze jednou.
Poslanci aktuálně zrychleně projednávají také úpravu věkových bonusů. Podle navržené novely by se penze mohly automaticky zvyšovat už od 80. narozenin. Předložený text počítá s částkou 500 korun navíc za každých pět let věku. Lidé, kteří se dožijí 100 let, by obdrželi dalších 1 000 korun navíc. Současná platná pravidla přidávají peníze k penzi až od 85 let věku.
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Výpočet je orientační. Vychází ze základní výměry 5 170 Kč (zvýšení o 270 Kč) a zvýšení procentní výměry o 0,2 %, které schválila vláda. Věková valorizace a příspěvek 2 000 Kč zatím musí projít Parlamentem. Přesnou částku vám sdělí Česká správa sociálního zabezpečení.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (seznamzpravy, mpsv.gov, e15, zpravy.kurzy).