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Knižní tip na neděli: Našeptávač tě přinutí zkontrolovat dveře. A možná i okno

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Dennívýzva
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Otec a syn se po smrti manželky a matky přestěhují do nového domu, aby začali znovu. Jenže nové město má starý příběh o sériovém vrahovi dětí a Jake začne slyšet u okna šeptání. Pokud hledáš knihu na neděli, po které bude ticho v bytě působit trochu hlasitěji, právě jsi ji našla.
Knižní tip na neděli: Našeptávač tě přinutí zkontrolovat dveře. A možná i okno

Knižní tip na neděli: Našeptávač tě přinutí zkontrolovat dveře. A možná i okno

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.10.2026 13:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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