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Březová voda má doslova zázračné účinky. Je močopudná, hojivá, protirevmatická a protizánětlivá

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Zatímco za oceánem si březová voda získala popularitu teprve nedávno, v severní Evropě a Číně se kvůli jejím potenciálním zdravotním přínosům konzumuje již po staletí.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.10.2026 13:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

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