Březová voda má doslova zázračné účinky. Je močopudná, hojivá, protirevmatická a protizánětlivá

Zatímco za oceánem si březová voda získala popularitu teprve nedávno, v severní Evropě a Číně se kvůli jejím potenciálním zdravotním přínosům konzumuje již po staletí.
Březová voda, známá také jako březová míza, pochází ze stromů rodu Betula. Používá se také v kosmetice a v dalších produktech, které slouží k péči o pleť.
Zkrátka je to něco jako takový malý zázrak. Tento článek vám řekne vše, co potřebujete vědět o březové vodě, včetně jejich největších výhod a nevýhod. Více prozradila lékařka Adda Bjarnadottir. Co je to březová voda?
Březová voda je mízou bříz a sbírá se brzy na jaře. Břízy přes zimu ukládají živiny, které se později uvolňují do jejich mízy. Březová voda je po čepování
naprosto čirá a bezbarvá kapalina s mírně nasládlou chutí. Po 2–3 dnech ale začne kvasit a získá trošku kyselejší chuť. Konzumuje se samostatně nebo se vyrábí do jiných produktů, jako je sirup, pivo, víno a například medovina. Je plná živin
Březová voda nabízí četné živiny, zejména vitamíny a minerály. Podle pověstí ji námořníci dokonce pili, aby odvrátili kurděje. Na složení živin březové vody
má vliv mnoho faktorů, včetně geografie, půdního typu a dokonce i specifického druhu a stáří stromu. Přesto má obecně nízký obsah kalorií a cukru a zároveň vysoký obsah živin, jako je například hořčík a mangan. Fotografie: Pexels Bohatá na mangan
Mangan je životně důležitý pro vývoj a údržbu kostí. Studie ukázaly, že v kombinaci s vápníkem, zinkem a mědí, což jsou věci, které se všechny nachází ve březové vodě,
může mangan pomoci snížit ztrátu kostní hmoty páteře u starších žen. Kromě toho mangan pomáhá vytvářet antioxidant nazývaný superoxiddismutáza, který chrání buňky před poškozením.
Antioxidační vlastnosti
I když se konkrétní množství liší, březová voda má vysoký obsah polyfenolových antioxidantů , které chrání vaše buňky před poškozením nestabilními molekulami,
které se jinak nazývají volné radikály. Tyto polyfenoly mohou člověka ochránit před mnoha onemocněními, a to včetně srdečních chorob nebo Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby. Březová voda také obsahuje vitamin C. Může zlepšit pokožku
Březová voda se díky svým hydratačním a antioxidačním vlastnostem stala oblíbenou přísadou do pleťových vod a další kosmetiky. Tyto výhody mohou být
částečně způsobeny obsahem vitamínu C v březové vodě, u kterého bylo prokázáno, že stimuluje produkci kolagenu, což je protein, který pomáhá udržovat vaši pokožku silnou. Vitamin C také chrání pokožku před škodlivým slunečním zářením. Fotografie: Pixabay Nevýhody březové vody
Březová voda je bezpečná, pokud se užívá s mírou. To znamená, že kvůli omezenému výzkumu nejsou její potenciální vedlejší účinky plně pochopeny.
Každý, kdo je alergický na pyl z břízy, by měl být velmi opatrný, pokud chce používat březovou vodu. A také by se jí měly vyhnout děti, pro ně to není úplně bezpečné. Sběr březové vody se může pěkně prodražit
Bez povolení majitelů lesů je sběr březové vody porušením lesního zákona i zákona na ochranu přírody a krajiny. Ze stromu lze odčerpat jen malé procento mízy, jinak hrozí jeho uhynutí. Je proto dobré, si sběr březové pořádně rozmyslet a zajistit všechna nutná povolení.
Zdroj:
Healthline
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Březová voda má doslova zázračné účinky. Její sběr se ale může pořádně prodražit pochází z webu Světkreativity.