G MMA prý neplatí, tvrdí Kaluba. Zvažuje, že na turnaji nenastoupíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
G MMA prý neplatí, tvrdí Kaluba. Zvažuje, že na turnaji nenastoupí
Karlos Vémola přišel jen několik týdnů před návratem do klece o dlouholetého čtyřnohého parťáka. Pes Beasty...
Makhmud Muradov už nechce okamžitou odvetu s Willem Fleurym. Prioritou je pro něj návrat do střední divize...
Alex Cverna se vrátil k srpnové akci v Brně, kde pomáhal se zajištěním bezpečnosti. Podle jeho vlastních...
Nová organizace G MMA odkryla kartu premiéry v pražské Nové Spirále. Vedle Makhmuda Muradova láká na Jiřího...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →
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