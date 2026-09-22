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Peřina s kakaovým těstem a tvarohem: Nadýchaný moučník, který se peče sám a voní po celém bytě

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Peřina s kakaovým těstem a tvarohem je litá buchta, která se připravuje překvapivě rychle a výsledek předčí očekávání. Tvarohová náplň zůstane krémová, kakaové těsto vláčné a druhý den je to ještě lepší.
Fotografie k peřině s kakaovým těstem a tvarohem

Fotografie k peřině s kakaovým těstem a tvarohem

Zdroj: Foto: Jaroslava Fišarová, Peřina s kakaovým těstem a tvarohem: Nadýchaný moučník, který se peče sám a voní po celém bytě
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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