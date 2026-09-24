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Vlastní děti mu přály smrt, o 37 let mladší Pavlínka ho vytáhla ze dna! Jan Nedvěd slaví 80 let

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Jeho písně zná několik generací, soukromí slavného folkaře však připomínalo jízdu na horské dráze. Jan Nedvěd, který slaví osmdesáté narozeniny, zažil čtyři manželství, bolestivou válku s vlastními dětmi i chvíle, kdy už neviděl důvod pokračovat. Nad vodou ho nakonec držela o 37 let mladší Pavlínka, kterou kdysi potkal za pokladnou supermarketu.
Zpěvák Jan Nedvěd slaví 80. narozeniny

Zpěvák Jan Nedvěd slaví 80. narozeniny

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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