Vlastní děti mu přály smrt, o 37 let mladší Pavlínka ho vytáhla ze dna! Jan Nedvěd slaví 80 let

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Jeho písně zná několik generací, soukromí slavného folkaře však připomínalo jízdu na horské dráze. Jan Nedvěd, který slaví osmdesáté narozeniny, zažil čtyři manželství, bolestivou válku s vlastními dětmi i chvíle, kdy už neviděl důvod pokračovat. Nad vodou ho nakonec držela o 37 let mladší Pavlínka, kterou kdysi potkal za pokladnou supermarketu. Bývalé manželky toužily po slávě
Na pódiu rozdával radost, doma se mu ale štěstí dlouho vyhýbalo. Jan Nedvěd byl celkem čtyřikrát ženatý a je otcem pěti dětí. O svých bývalých manželkách přitom v minulosti mluvil bez servítků.
„Ony si mě vzaly jako známého hudebníka, netušily, že soukromej život je jinej, že odjedu hrát a vrátím se za měsíc. Líbily se jim moje peníze, sláva, že se jim říkalo paní Nedvědová. Žily si se mnou jako čuňátka v žitě,“ prohlásil otevřeně v pořadu 13. komnata.
Podle písničkáře ho první žena opustila v době, kdy byl na vojně. Další dvě prý lákala především představa života po boku slavného hudebníka. Ani úspěch, vyprodané koncerty a velké peníze mu tak klidné rodinné zázemí nezajistily. Slova vlastních dětí ho srazila na kolena
Ještě bolestivější než rozpadlá manželství byl pro Nedvěda konflikt s vlastními potomky. Dvě z jeho pěti dětí se proti němu údajně obrátily ve sporu o peníze a majetek. Zprávy, které mu měly posílat, v něm zanechaly hlubokou ránu.
„Psaly mi, abych chcípnul, že kdybych byl mrtvej, bylo by to lepší. Bylo to, jako kdyby vám někdo ze dvou metrů pustil cihlu na obličej. Cítíte strašnou bolest, která jen tak neodezní. Moje tělo to nedalo fyzicky ani duševně,“ svěřil se muzikant.
Rodinné války se podepsaly také na jeho zdraví. Prošel si mozkovou příhodou a po smrti milovaného bratra Františka se stáhl do ústraní. Přestal vyhledávat společnost, nevycházel mezi lidi a netajil se ani velmi temnými myšlenkami.
„Stejně tam nahoru za ním půjdu. To je věc času. Pak si budeme dlouze povídat, trochu si odpouštět a zpívat,“ napsal později fanouškům na sociálních sítích. Láska začala u pokladny
Záchranu našel Nedvěd tam, kde by ji čekal málokdo a to v supermarketu. Právě u pokladny se seznámil s tehdy devatenáctiletou Pavlínkou. Hudebník ji oslovil, řekl jí, že se mu líbí, a odešel. Mladá prodavačka za ním však nakonec vyběhla.
„Vyběhla ven a řekla, že má ráda moje písničky, a dala mi svoje číslo. Pak jsem jí zavolal, začali jsme se scházet a vznikla z toho velká láska,“ vzpomínal Nedvěd pro Blesk.cz.
Kvůli věkovému rozdílu 37 let si dvojice vyslechla řadu krutých poznámek. Někteří lidé dokonce písničkáře označovali za pedofila. Partneři však kritiku ustáli a v roce 2012 se během vyprodaného koncertu v pražské Lucerně vzali.
Pavlínka pak zůstala po jeho boku také v nejtěžších obdobích. Po zdravotních problémech, při bydlení v zahradním domku i po smrti Františka Nedvěda. Z náhodného setkání u pokladny se tak stalo pouto, které přežilo veřejný výsměch, nemoci i chvíle naprostého zoufalství. A právě s ní dnes legendární folkař nejspíš oslaví své významné životní jubileum. Zdroj: Aplausin.cz, Blesk.cz, pořad 13. komnata