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Meteorologové zveřejnili první předpověď na zimu. Únor bude kritický, přijde nejdrsnější počasí za mnoho let

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Zatímco prosinec a leden mají být spíše mírné, únor se podle aktuálních modelů rýsuje jako zlomový měsíc zimy.
Meteorologové zveřejnili první předpověď na zimu. Únor bude kritický, přijde nejdrsnější počasí za mnoho let

Meteorologové zveřejnili první předpověď na zimu. Únor bude kritický, přijde nejdrsnější počasí za mnoho let

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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