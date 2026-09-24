Meteorologové zveřejnili první předpověď na zimu. Únor bude kritický, přijde nejdrsnější počasí za mnoho let

Pokud jste si mysleli, že letošní zima bude opět jen vlažným přešlapováním mezi deštěm a oblevou, nejnovější meteorologické modely vás možná překvapí. Zatímco dosavadní prognózy naznačovaly spíše mírnější průběh zimních měsíců, únor 2026 se rýsuje jako výrazná výjimka, která má střední Evropu – včetně Česka – uvrhnout do pořádně zimního počasí.
Prosinec a leden mírné, únor kritický
Podle analýzy portálu Severe Weather, který se specializuje na dlouhodobé předpovědi, se situace v průběhu září výrazně změnila. Zatímco dřívější modely ukazovaly podprůměrné sněžení prakticky pro celou zimu, aktuální data přinášejí jiný obrázek.
„Celkově není předpověď pro sněžení nijak zvlášť silná, zářijový vývoj výhled ale zlepšuje. Zatímco na dalekém severu, severozápadě a jihozápadě stále pozorujeme podprůměrné sněžení, v centrálních částech se začínají objevovat oblasti s nadprůměrným sněžením,“ upozornili meteorologové.
Právě únor má být měsícem, kdy se zimní počasí v plné síle projeví. Mapy zveřejněné pro sousední Rakousko, Polsko a Německo – které zobrazují i české území – ukazují pro únor nadprůměrné až výrazně nadprůměrné sněžení zejména na východě a západě republiky.
Německý meteorolog varoval před „šílenou“ zimou
Zajímavý je kontrast mezi celkovým charakterem zimy a únorovým výkyvem. Německý meteorolog Dominik Jung v rozhovoru pro web Merkur označil letošní zimu za „naprosto šílenou“ – ovšem nikoli kvůli mrazům, ale naopak kvůli své mírnosti. Únor by tak mohl představovat jakýsi poslední vzdor skutečné zimy uprostřed jinak teplého období.
Pro Česko to znamená, že prosinec a leden budou pravděpodobně spíše podprůměrné, co se týče sněhových srážek. Únor by ale mohl přinést intenzivní sněžení, které zasáhne většinu území republiky.
Tatry už hlásí první sníh
Že zima skutečně klepe na dveře, potvrzují i zprávy z hor. Tatry už v těchto dnech hlásí první letošní sníh – na některých místech napadlo až 25 centimetrů. I když jde zatím o vysokohorské polohy, je to signál, že atmosféra se postupně přelaďuje na zimní režim.
Meteorologové nicméně upozorňují, že dlouhodobé předpovědi na několik měsíců dopředu mají svá omezení. Aktuální modely naznačují trend, ale konkrétní průběh počasí se může ještě výrazně změnit. Jisté je, že únor 2026 stojí za pozornost – a kdo plánuje zimní dovolenou nebo se chystá na lyže, měl by s ním počítat jako s potenciálně nejzajímavějším měsícem sezony.
Zdroje článku: https://tn.nova.cz, Severe Weather Europe, Merkur.de, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková