Denia přišel o sedmého hráče. Ryneš si na tréninku natrhl vazy v kotníku, na levém beku zbývá jediný muž

V pondělí 22. září sparťanský areál v Praze. Matěj Ryneš ještě trénoval s reprezentací, patřil mezi jasné kandidáty na základní sestavu pro sobotní duel s Chorvatskem. O den později už jeho jméno na seznamu nebylo. Natržené vazy v kotníku, konec srazu. Sedmá vynucená změna v nominaci, kterou Santi Denia zveřejnil teprve před pěti dny. Španělský trenér, jenž měl v Edenu poprvé vést český národní tým v ostrém zápase, přišel o celou levou stranu obrany ještě dřív, než rozhodčí vůbec zapískal.
Sedm omluvenek za pět dnů
Deniova první nominace ze čtvrtka 18. září vypadala ambiciózně. Nový kouč chtěl přejít na čtyřčlennou obranu, výstavbu od brankáře a rychlé přepínání po ztrátě míče. Jenže už o víkendu se seznam začal drolit. Jako první odpadl David Zima, po něm Tomáš Vlček s třísly, David Jurásek, Lukáš Provod, Tomáš Chorý s přetrvávajícími problémy s kolenem a Denis Višinský. Šest změn za tři dny, a za každého musel Denia sáhnout do širšího okruhu.
Náhradníci přicházeli postupně: Martin Vitík, Ondřej Kričfaluši, Jiří Sláma, Václav Sejk, Daniel Vašulín, Martin Šubert. Asistent Radek Bejbl v neděli 21. září přiznal, že otazník visel i nad Ladislavem Krejčím, kterého bolelo lýtko z přetížení. Pak přišlo úterý a s ním zpráva o Rynešovi. Sedmá rána. A tentokrát ta nejcitlivější.
Proč je levá strana tak bolestivá
Problém není jen v počtu absentérů. Problém je v tom, kde přesně se díry otevřely. Jurásek vypadl už v první vlně změn. Jaroslav Zelený, veterán s 25 starty za národní tým, po mistrovství světa 2026 reprezentační kariéru ukončil se slovy, že je „čas to předat mladším“. Ani případný zájem nového trenéra by jeho rozhodnutí nezměnil.
Ryneš měl být tím, kdo levou stranu stabilizuje. Předzápasové analýzy ho stavěly do základu, Sláma figuroval jako záloha. Teď je Ryneš mimo hru na neurčito; přesný stupeň poranění zveřejněn nebyl, ale obecně platí, že těžší natržení vazů v kotníku může znamenat i šest až dvanáct týdnů rehabilitace.
Denia za něj povolal Ondřeje Zmrzlého z polského Górniku Zabrze. Dvojnásobný reprezentant, 142 ligových zápasů za Sigmu Olomouc, 52 za Slavii. Górnik ho v únoru vzal na hostování, po dvanácti jarních zápasech ho v červnu koupil natrvalo a podepsal smlouvu do roku 2029. Nejde o hráče bez rytmu. Ale jeho dva starty v národním dresu (debut proti Faerským ostrovům v roce 2022 a zápas s Ukrajinou v říjnu 2024) jsou jiná váhová kategorie než Chorvatsko, Anglie a Španělsko v jednom bloku.
Co může Denia ještě udělat
Důležitý detail, který se v diskusích ztrácí: ligová fáze Ligy národů nepracuje s uzamčenou turnajovou šestadvacítkou. Podle předpisů UEFA se pro každý zápas odevzdává nový 23členný seznam, a to do 23:59 středoevropského času den před utkáním. Teprve po výměně oficiálních soupisek mezi týmy už změny možné nejsou, s omezenými výjimkami těsně před výkopem.
Denia tedy teoreticky může ještě v pátek večer reagovat, kdyby se objevil další zdravotní problém. Prakticky ale levou stranu obrany už nemá čím posilovat. Sláma v kádru je, levonohý obránce, který v létě přestoupil do Jablonce. Není to však hráč s áčkovou zkušeností. Zmrzlý zůstává jedinou prověřenou variantou.
Premiéra v Edenu: co čeká Česko
Sobota 26. září, 20:45, Fortuna Arena. Přímý přenos na ČT sport od 20:35. Skupina A3 nabízí program, který by prověřil i kompletní kádr: Chorvatsko, Anglie, mistři světa ze Španělska. Formát je prostý: první dva postupují do čtvrtfinále, třetí hraje play-off o udržení, poslední padá rovnou.
Denia před nominací mluvil o čtyřech zápasech v jedenácti dnech a o tom, že chce tým, který brání kolektivně a staví hru zezadu. Se sedmi změnami v nominaci a rozbitou levou stranou obrany bude muset svou vizi přizpůsobit realitě. Levý bok bude spíš svázaný disciplinovanou rolí než platformou pro riskantní nájezdy po křídle. Proti Chorvatsku to může stačit. Otázka je, co přijde potom.
Santi Denia chtěl v Praze představit nový začátek. Místo toho bude řídit krizový management, a doufat, že muž se dvěma reprezentačními starty zvládne roli, na kterou měl být připravený někdo jiný.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle