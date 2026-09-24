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AI už nepíše jen podvodné e-maily. EvilTokens vybíral oběti a plánoval finanční podvody

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Microsoft spolu s policií a technologickými firmami zasáhl proti platformě EvilTokens. Služba využívala umělou inteligenci k napadání účtů, analýze e-mailů i hledání lidí, které bylo možné nejlépe zneužít k finančním podvodům.
AI už nepíše jen podvodné e-maily. EvilTokens vybíral oběti a plánoval finanční podvody

AI už nepíše jen podvodné e-maily. EvilTokens vybíral oběti a plánoval finanční podvody

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Tento článek byl publikován ze zdrojů IT pro Tebe

ITTB.cz neboli IT pro Tebe sleduje svět moderních technologií tak, aby se v něm neztratili ani běžní uživatelé. Věnuje se mobilům, počítačům, umělé inteligenci, aplikacím, chytré elektronice, digitální bezpečnosti i novinkám, které postupně vstupují do každodenního života. Důležitou součástí webu...

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