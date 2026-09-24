AI už nepíše jen podvodné e-maily. EvilTokens vybíral oběti a plánoval finanční podvody

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Microsoft zasáhl proti platformě EvilTokens, která ukazuje, kam se během roku 2026 posunul phishing. Umělá inteligence zde nesloužila pouze k napsání věrohodnějšího podvodného e-mailu. Dokázala projít obsah napadené schránky, najít faktury, finanční konverzace nebo důležité zaměstnance a následně útočníkovi doporučit, za koho se vydávat.
EvilTokens se objevil v únoru 2026 a podle Microsoft Threat Intelligence byl během několika měsíců spojen s kompromitací více než 12 000 e-mailových schránek ve více než 10 000 organizacích. Nejvíce obětí Microsoft zaznamenal v USA, Kanadě, Velké Británii, Austrálii, Indii a Francii.
Za vývojem a podporou služby Microsoft sleduje skupinu označovanou jako Storm-2992. EvilTokens se prodával prostřednictvím Telegramu. Prvotní přístup stál 1 500 dolarů a za další používání zákazníci platili 500 dolarů měsíčně.
Platforma nabízela hotové phishingové šablony a podle analýzy Microsoftu pracovala se 44 různými tématy návnad. Objevovaly se například falešné faktury, žádosti o nabídku nebo sdílené dokumenty.
Umělá inteligence dokázala z napadené firmy vytáhnout další cíl
Nebezpečnou součástí EvilTokens byl takzvaný device code phishing. Útočník zneužil legitimní způsob přihlašování Microsoftu určený například pro zařízení, na kterých není pohodlné zadávat přihlašovací údaje. Oběť mohla potvrdit skutečný kód Microsoftu, jenže tím ve skutečnosti autorizovala relaci připravenou útočníkem. Ten se tak mohl dostat k účtu, aniž by potřeboval přímo získat heslo.
Po napadení schránky nastoupila AI. Microsoft uvádí, že nástroje dokázaly shrnovat a překládat e-maily, mapovat role lidí v organizaci, hledat důvěryhodné vztahy nebo vytipovat zaměstnance, kteří schvalují platby. Připravené příkazy dokonce umožňovaly hledat konverzace o bankovních převodech, dodavatelské faktury nebo takzvané „money movers“, tedy lidi schopné rozhodovat o přesunu peněz.
Vyšetřovatelé navíc zjistili, že umělá inteligence zřejmě pomáhala i při samotném vzniku služby. Microsoft uvádí, že významná část EvilTokens nesla známky takzvaného vibe codingu a platforma využívala schopnosti několika AI modelů.
Microsoft Digital Crimes Unit ve spolupráci s firmami a organizacemi včetně Cloudflare, Coinbase, OpenAI, Railway, SpyCloud, Shadowserver Foundation, TRM Labs a Health-ISAC zabavil 50 webů používaných službou a odstavil více než 150 dalších domén.
Do případu se zapojila také britská Metropolitan Police Service. Její specialisté na kybernetickou kriminalitu 11. září 2026 zatkli dva muže ve věku 32 a 38 let. Oba byli následně propuštěni na kauci a vyšetřování pokračuje.
Podle Stevena Masady, šéfa Microsoft Digital Crimes Unit, jde o první zásah této jednotky proti kompletní kyberzločinecké službě využívající AI od začátku až do konce útoku. EvilTokens tak není zajímavý jen počtem obětí. Ukazuje především model, ve kterém už kyberzločinec nemusí umět sestavit vlastní phishingovou infrastrukturu. Stačí si ji předplatit.
Zdroj: Slashdot.org
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