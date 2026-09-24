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Matonoha baví celé Česko, na tréninku StarDance mu ale zamrzl úsměv. Jeden jednoduchý krok ho trápil dvacet minut

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Tomáš Matonoha přiznal, že ho při přípravě na StarDance XIV dostal do kolen banální taneční krok. Dvacet minut ho opakoval, než pochopil, co dělá špatně.
Matonoha baví celé Česko, na tréninku StarDance mu ale zamrzl úsměv. Jeden jednoduchý krok ho trápil dvacet minut

Matonoha baví celé Česko, na tréninku StarDance mu ale zamrzl úsměv. Jeden jednoduchý krok ho trápil dvacet minut

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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