Matonoha baví celé Česko, na tréninku StarDance mu ale zamrzl úsměv. Jeden jednoduchý krok ho trápil dvacet minut

StarDance se blíží a taneční páry trénují o sto šest. VIP život zaznamenal, že statečně se s tím pere i herec a bavič Tomáš Matonoha. I když někdy vše nejde podle jeho představ, Třeba se svěřil, jak byl na konci tréninku na limitu svých sil a měl hlavu plnou choreografií, a z ničeho nic bojoval s jednoduchým krokem, který by zvládl i začátečník v tanečních. Jenže únava udělala své, do nohou se mu začal plést krok z úplně jiného tance a tělo odmítalo poslouchat. Dvacet minut stál na jednom místě a zkoušel totéž dokola, zatímco jeho partnerka Lenka Nora Návorková trpělivě čekala.
Bavič, který tančit neumí, a ví to
Matonoha se nikdy netajil tím, že tanec není jeho parketa. V rozhovoru pro iDNES.cz už na jaře řekl, že je „netanečník“, a v oficiálním představení na webu České televize doplnil, že má slabší pohybovou paměť a potřebuje hodně opakování. Zamlada namísto do tanečních prý chodil „za taneční“. Proč tedy přijal nabídku? Motivace má víc vrstev. Chtěl si vyzkoušet, jaké je stát na druhé straně soutěžního formátu, v minulosti soutěže moderoval, teď chce být tím, kdo se potí. Lákal ho i srovnání s dřívější zkušeností z pěvecké show. A hlavně: známí, kteří StarDance prošli, mu opakovali, že jde o jeden z nejsilnějších zážitků v životě.
Dvacetiminutový zásek, který Matonoha popsal v rozhovoru pro eXtra.cz, nebyl jeho jediný. Sám mluví o dvou až třech krizích, které přicházely vždy ke konci tréninku, kdy se únava promítla do koordinace. A není sám, kdo má problémy. Desítka párů letošního ročníku trénuje naplno od léta a třeba Marta Jandová říká, že ji to bude „bolet“. Luciana Tomášová řeší, jestli zátěž zvládne psychicky i fyzicky. Adriana Mašková, profesionální tanečnice, potvrzuje, že technická náročnost a objem tréninků jsou vysoké a záleží na možnostech každé celebrity.
Proti komu stojí
StarDance XIV nabídne silné pole. Vedle Matonohy a Návorkové se na parketu objeví Vojtěch Dyk s Catharinou Málek, Marta Jandová s Martinem Prágrem, Petra Nesvačilová s Filipem Hudlickým, Tomas Sean Pšenička s Natálií Otáhalovou, Sara Prachař Sandeva s Danielem Makovcem, Radek Štěpánek s Vandou Bartošovou Dětinskou nebo Hana Dvorská s Michalem Kurtišem. Podle sázkových kurzů z poloviny září patří mezi favority Dyk, Sandeva a Pšenička. Matonohu sázkovky řadí mezi outsidery. On sám s tím ale počítá. V rozhovorech opakuje, že nechce honit body poroty, chce tanec „odžít“ a něco se naučit. Diváci u něj podle jeho slov budou sledovat posun, ne hotový výkon.
Jubilejní čtrnáctá řada StarDance startuje 10. října ve 20:10 na ČT1. Přímé přenosy poběží i v iVysílání České televize. Novinkou letošního ročníku je oficiální mobilní aplikace StarDance, která kromě zákulisního obsahu umožní hlasovat pro oblíbené páry přímo z telefonu jako alternativu k tradičním SMS. Matonoha na prvním živém přenosu teprve ukáže, jestli dvacetiminutové záseky z tréninku zůstaly ve zkušebně. Jedno je ale jisté už teď: bavič, který přizná bezradnost nad jedním krokem, má na parketu víc odvahy než ten, kdo předstírá, že mu všechno jde.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová