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Noční akce u Dunaje skončila zásahem policie\. Mezi trojicí měl být i známý rapper

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Bratislavští strážníci zadrželi tři muže podezřelé z posprejování budovy Výzkumného ústavu vodního hospodářství nedaleko Dunaje. Trojice se podle městské policie pokusila z místa utéct, únikové cesty ale hlídaly další hlídky. TV JOJ následně uvedla, že jedním ze zadržených měl být známý rapper.
Noční akce u Dunaje skončila zásahem policie\. Mezi trojicí měl být i známý rapper

Noční akce u Dunaje skončila zásahem policie\. Mezi trojicí měl být i známý rapper

Zdroj: Generováno al
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