Domácí koláčky bez kynutí s taveným sýrem, které zvládnete snadno a na stole dlouho nevydrží

Když potřebuju rychle něco drobného ke kávě a nechce se mi čekat na kynuté těsto, sahám po těchhle plněných koláčcích s taveným sýrem. Příprava netrvá dlouho, těsto se pod rukama nerozpadá a většinu surovin člověk obvykle najde doma. Výhoda je i v tom, že si rozumí s , tvarohem i marmeládou. A když se ještě teplé koláčky obalí ve vanilkovém cukru, z talíře mizí dost rychle, někdy až podezřele. povidly
Tohle těsto je fajn hlavně tím, že se nesnaží napodobovat
. Není nadýchané, ale zároveň z něj nevyleze nic suchého ani tvrdého. Po upečení je kynuté koláče křehké, jemné a má takovou nenápadnou chuť, kvůli které si člověk za chvíli vezme další kousek. U nás doma se pečou hlavně tehdy, když má přijít návštěva a času moc není. Anebo v pátek odpoledne, když chci mít na víkend něco malého na stůl a velké pečení se mi zrovna nechce vytahovat.
Můj tip: Pokud chcete mít důlky pěkně pravidelné, vezměte si konec vařečky nebo korkový špunt. Je to maličkost, ale na plechu plném malých koláčků je rozdíl vidět. Tavený sýr v těstě udělá překvapivě dost práce
Koláčky s taveným sýrem se v domácích sešitech s recepty objevují v různých podobách už dlouho. Poslední roky se zase častěji vracejí mezi rychlé recepty na malé sladké pečivo. Základ bývá podobný:
mouka, tuk a tavený sýr. Z těchto tří surovin vznikne těsto, které nekyne a po upečení zůstane příjemně křehké. Recept na rychlé a křehké plněné koláčky s taveným sýrem
Doba přípravy: 20 minut Doba pečení: 20 minut Teplota trouby: 180 °C Počet porcí: asi 28 až 32 koláčků Ingredience pro přípravu
Těsto: 350 g polohrubé mouky 250 g Hery 100 g taveného smetanového sýru, případně Mascarpone
Náplň a dokončení: 120 g hustých povidel 120 g tvarohu 1 lžíce moučkového cukru do tvarohu 1 balíček vanilkového cukru 80 g moučkového cukru na obalení 2 lžíce marmelády podle chuti Postup přípravy nekynutých koláčků s náplní
1. Nejdřív si zapněte troubu na
180 °C a plech vyložte pečicím papírem. U tohoto receptu jde všechno docela svižně, takže je lepší mít plech připravený dřív, než budete mít ruce od těsta.
2. Do větší mísy nasypte
polohrubou mouku, přidejte na menší kousky nakrájenou Heru a tavený sýr. Rukama nebo v robotu zpracujte hladké těsto. Dlouhé hnětení není potřeba; jakmile drží pohromadě, stačí.
3. Hotové
těsto rozdělte na menší kousky a z každého udělejte kuličku zhruba o velikosti většího vlašského ořechu. Pokládejte je na plech, stačí menší rozestupy.
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4. Do každé kuličky vytlačte důlek. Jde to prstem, koncem vařečky nebo
korkovým špuntem, po kterém zůstane hezky kulatý střed. U malých domácích koláčků je to jednoduchý trik, který se vyplatí.
5. Část důlků naplňte
povidly, další oslazeným tvarohem a zbytek třeba marmeládou. S náplní to nepřehánějte, při pečení by mohla vytéct a na plechu se připálit. Foto: Cooky.cz, Koláčky naplňte podle chuti a fantazie.
6. Plech dejte do předehřáté trouby a pečte přibližně
18 až 22 minut. Koláčky mají jen lehce zezlátnout, ne zhnědnout. Ke konci je raději hlídejte, protože každá trouba peče trochu po svém.
7. Ještě teplé koláčky opatrně sundejte z plechu. Smíchejte
moučkový cukr s vanilkovým cukrem a koláčky v něm obalte, dokud jsou teplé. Cukr na nich potom drží mnohem líp. Foto: Cooky.cz, Ještě teplé koláčky obalte ve směsi moučkového a vanilkového cukru.
8. Podávejte je vychladlé ke kávě nebo čaji. V uzavřené dóze vydrží asi
2 až 3 dny, i když v normální domácnosti je to spíš optimistický údaj. Rady zkušené hospodyňky ke koláčkům z těsta s taveným sýrem Na plnění se nejvíc hodí hustší povidla nebo marmeláda. Řidší náplň ráda vytéká. Pokud se těsto lepí na ruce, dejte ho asi na 10 minut do lednice. Trochu zpevní a bude se s ním pracovat líp. U tvarohu raději šetřete množstvím. Malá lžička stačí, větší porce může při pečení pustit vodu. Pro slanou variantu vynechte cukrové obalení a koláčky naplňte třeba žervé, šunkou nebo ochuceným tvarohem. Když si chcete práci rozložit, udělejte kuličky s důlky už ráno a nechte je na plechu v chladu. Naplnit a upéct je můžete až později. Těsto si mezitím odpočine a před příchodem návštěvy nebude v kuchyni takový shon.
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