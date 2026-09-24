Hledají se dobrovolníci na přechody u libereckých škol. Pomoci mohou nejen senioři

Pomáhat mohou nejen senioři, ale i rodinní příslušníci či široká veřejnost.
Městská policie zvládne pokrýt jen část škol, dobrovolníci jsou klíčoví
Podle mluvčí Městské policie Liberec Daniely Buškové funguje systém školených dohledů na přechodech úspěšně už více než deset let.
„S dobrovolníky spolupracujeme v souvislosti s dohledem u přechodů pro chodce u základních škol v Liberci od roku 2015. Dobrovolníky přitom naši strážníci ve spolupráci s městem Liberec na tuto činnost připraví a proškolí, upozorňujeme, na co se mají soustředit, vybavíme je i potřebnými reflexními prvky,“ říká Daniela Bušková.
Pro dobrovolníky je velkou výhodou, že mají na starosti vždy jen jedno konkrétní místo. „Opravdu dostávají na starosti vždy jen jeden konkrétní přechod, což se ukázalo jako výhodné. Když tam působí delší dobu, rodiče i děti už je znají a v rámci dobré komunikace pak často působí i preventivně. Je to fajn pro obě strany“, doplňuje mluvčí.
V současné době pomáhá 9 lidí, je to málo
V současnosti v Liberci takto pomáhá devět lidí, kapacita je však podstatně vyšší. „Máme 26 základních škol, u řady z nich je více přechodů a obsloužíme jich i s našimi strážníky či státními policisty zhruba 20. Takže dobrovolníci jsou stále potřeba. Uvítáme je,“ zdůrazňuje Bušková a dodává, že v roli dohlížitele mohou působit například i prarodiče dětí z dané školy.
Zatímco dopravně nejnebezpečnější úseky u škol a v místech, kde může docházet ke konfliktům s rodiči, zajišťují uniformovaní strážníci a státní policie, dobrovolníci pokrývají přehlednější přechody bez světelných signálů.
Potřebné info u Městské policie Liberec
Zájemci o pomoc u přechodů se mohou obracet přímo na Městskou policii Liberec na telefon 734 416 642 nebo na email snydl.vladimir@mp.liberec.cz.
„Pokud někdo nemá email nebo se chce informovat osobně, určitě může. Stačí zajít ve všední den za našimi strážníky na dětské dopravní hřiště v blízkosti fotbalového stadionu U Nisy, kteří veškeré potřebné informace rádi poskytnou,“ dodává mluvčí libereckých strážníků.
Potřeba je vidět i v Rochlici: Pomoc obnáší hodinu ranního času
Výzvu pro dobrovolníky vytvořila i Místní komise Rochlice.
„Pomozte dětem bezpečně do školy. I v Rochlicích máme přechody, u kterých by pomocná ruka při ranním provozu měla svůj význam. Městská policie Liberec aktuálně hledá další aktivní seniory či občany, kteří by se chtěli zapojit do dohledu u přechodů v blízkosti škol a pomáhat dětem s bezpečnou cestou do školy,“ uvádí Místní komise Rochlice na svém Facebooku.
Co přesně role dobrovolníka obnáší?
• Časový rozsah: Dohled u přechodu probíhá výhradně v době ranní špičky, zpravidla od 7:00 do 8:00 hodin.
• Soustavná podpora: Úzká spolupráce a zaškolení ze strany Městské policie Liberec a města Liberec. Vybavení reflexními prvky.
• Smysluplnost: Jedná se o aktivitu, díky které mohou nejmenší školáci začínat svůj den bezpečněji.