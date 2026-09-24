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Mild hybrid není elektromobil, ale může být rozumnou volbou mezi benzínovými vozy

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Mild hybrid je třeba chápat jako vylepšený spalovací pohon, nikoli jako auto na elektrický pohon. Pojem „mild hybrid“ zní ekologicky, ale nesmí se zaměňovat s plnohodnotným hybridem nebo elektromobilem. Auto zpravidla nejezdí…
Mild hybrid není elektromobil, ale může být rozumnou volbou mezi benzínovými vozy

Mild hybrid není elektromobil, ale může být rozumnou volbou mezi benzínovými vozy

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Autofilter.sk

Autofilter.sk pomáhá zorientovat se v nabídce nových automobilů a najít vůz podle konkrétních požadavků. Rozsáhlé filtrování umožňuje vybírat podle ceny, typu karoserie, paliva, výkonu a pohonu, spotřeby, rozměrů, bezpečnostní a komfortní výbavy nebo třeba dojezdu a kapacity baterie u...

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