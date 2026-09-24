Mild hybrid není elektromobil, ale může být rozumnou volbou mezi benzínovými vozy

Mild hybrid je třeba chápat jako vylepšený spalovací pohon, nikoli jako auto na elektrický pohon.
Mild hybrid zní ekologicky, ale nesmí se zaměňovat s plnohodnotným hybridem nebo elektromobilem. Auto zpravidla nejezdí samostatně na elektřinu, elektrická část spíše pomáhá spalovacímu motoru při rozjezdu a snižování spotřeby.
Autofilter uvádí mild hybridy u dostupných modelů, jako je Suzuki Swift od 15 049 eur, Fiat Grande Panda od 14 990 eur nebo Ford Puma od 21 790 eur. U značky Suzuki je mild hybrid u modelů Swift, Vitara a S-Cross spojen také s možností pohonu 4x4.
Pro kupujícího je mild hybrid zajímavý zejména v případě, že chce benzínové auto, ale výrobce již klasický atmosférický nebo přeplňovaný benzínový motor nahradil elektrifikovanou verzí.
Elektrifikace bez velkých změn
Mild hybrid je vhodný pro řidiče, kteří se nechtějí zabývat dobíjením, nechtějí vysokou cenu plného hybridu a zároveň akceptují modernizovaný benzínový pohon. Jedná se o nejméně nápadný typ elektrifikace.
Suzuki je dobrým příkladem značky, která mild hybrid používá napříč celou nabídkou. Modely Swift, Vitara i S-Cross kombinují nízkou hmotnost, benzínový motor a mild hybridní podporu, přičemž některé verze nabízejí i pohon 4x4.
U modelu Ford Puma zase mild hybrid pomáhá malému turbomotoru v městském a příměstském provozu. Není to žádná revoluce, ale může to být praktické vylepšení běžného benzínového pohonu.
Model Cena od Údaje o mild hybridu Pro koho Fiat Grande Panda 14 990 € 1.2T e-Hybrid 81 kW levné nové auto s automatickou převodovkou/DCT Suzuki Swift 15 049 € 1,2 Dualjet Mild Hybrid lehké městské auto Suzuki Vitara 18 990 € 1.4 Boosterjet Mild Hybrid SUV i s pohonem 4x4 Ford Puma 21 790 € 1,0 EcoBoost Hybrid městský crossover Co z toho vyplývá při nákupu
Mild hybrid nekupujte kvůli elektrickému režimu. Kupujte ho jako benzínové auto s mírnou technickou podporou, která může snížit spotřebu a zlepšit jízdní vlastnosti.
Při výběru zvažte, zda mild hybrid nepřináší vyšší cenu bez reálných výhod ve výbavě. U dostupných vozů je stále důležitý celkový rozpočet.
Jak pokračovat ve filtrování
Při výběru pohonu nezačínejte otázkou, co je moderní, ale otázkou, jak se s autem jezdí během týdne. Krátké městské trasy, každodenní dojíždění, jízdy po dálnici, rodinné dovolené a firemní kilometry vedou k odlišným odpovědím. Na Autofilter.sk si proto nejprve vyberte typ pohonu a poté porovnejte konkrétní modely podle ceny, karoserie a dostupné výbavy.
U elektromobilu si ověřte dojezd, kapacitu baterie a rychlost nabíjení. U plug-in hybridu si položte otázku, zda jej budete pravidelně nabíjet. U plného hybridu sledujte spotřebu ve městě a snadnost používání. U benzínu a nafty rozhoduje typ tras, u LPG dostupnost čerpacích stanic a u vodíku zejména reálná infrastruktura.
Správný výběr pohonu není ideologickým rozhodnutím. Je to soulad mezi každodenními trasami, rozpočtem a ochotou změnit návyky. Pokud nemáte kde auto nabíjet, nemusí mít PHEV nebo BEV smysl. Pokud často absolvujete krátké jízdy, může být moderní diesel horší volbou než hybrid nebo benzín.
Otázka Co to znamená v praxi Který filtr použít Mám doma nebo v práci možnost nabíjení? U BEV a PHEV to bude výrazně jednodušší. elektromobil, plug-in hybrid Jezdím denně na krátké městské trasy? Vhodný je hybrid, benzín nebo menší elektromobil. hybridní, benzínové, elektrické Jezdím často po dálnicích? Sledujte spotřebu, dobíjení, dojezd a komfort. naftové, BEV s velkou baterií, PHEV Chci nízkou cenu a jednoduchý provoz? Porovnejte levná benzínová, LPG a mild hybridní auta. benzín, LPG/CNG, mild hybrid Časté chyby při výběru pohonu
První chybou je srovnávat pouze cenu vozu a ignorovat provozní náklady. Levnější auto může mít vyšší spotřebu, dražší elektromobil může být výhodnější při domácím nabíjení a plug-in hybrid může být skvělý pouze tehdy, pokud ho skutečně připojujete do zásuvky. Proto se vyplatí alespoň orientačně spočítat náklady na palivo, elektřinu, servis, pneumatiky a hodnotu vozu po několika letech.
Druhou chybou je věřit obecně přijímaným pravdám bez vlastního scénáře. Elektromobil není automaticky nejlepší ani nejhorší. Diesel není pro každého mrtvý, ale není vhodný pro všechno. Hybrid může být velmi praktický, ale na dálnici nemusí nahradit velkou baterii. Nejjistější je porovnat pohon podle vašich tras, ne podle debat na internetu.
Pro koho má smysl řidič, který chce benzín a nízkou cenu kupujícího malého auta nebo kompaktního SUV člověk bez možnosti dobíjení Na co si dát pozor mild hybrid nejezdí jako elektromobil označení „hybrid“ může být z marketingového hlediska zavádějící úspora závisí na stylu jízdy Často kladené otázky Je mild hybrid skutečný hybrid?
Technicky ano, ale ne ve smyslu elektrické jízdy. Elektrická část pouze podporuje spalovací motor.
Vyplatí se mild hybrid oproti benzínu?
Pokud je v ceně nebo nabízí lepší převodovku a spotřebu, ano. Pokud je příplatek vysoký, je třeba porovnat konkrétní verze.
Verdikt Autofilter.sk
Mild hybrid je dobrý pomocník, pokud od něj nečekáte zázraky. Berte ho jako moderní benzínový vůz, ne jako náhradu za elektromobil.