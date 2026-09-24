Nedostatek vitamínů způsobuje celou řadu problémů. Jejich doplnění je možné přírodní cestou

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Nedostatek vitamínů způsobuje celou řadu problémů. Jejich doplnění je možné přírodní cestouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Vitamíny a minerály jsou zcela zásadní pro lidské zdraví, tím spíše děti potřebují dostatek potřebných látek pro normální růst a zdravý vývoj. Nedostatek nejdůležitějších látek může způsobovat akutní, ale i dlouhodobé zdravotní obtíže, i oslabit tolik potřebnou imunitu.
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Zdroj: Fotografir: Freepik
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Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...Všechny články tohoto autora →
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