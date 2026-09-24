Nekorektní nástupce Mostu! i detektivka s Hřebíčkovou. Serial Killer začíná a láká na seriálové trumfy

Už dnes, ve středu 23. září, startuje v Brně devátý ročník festivalu Serial Killer, který nabídne předpremiéry nadějných českých seriálů i řady silných evropských titulů. Festival se stal jednou z největších seriálových akcí u nás, která neláká pouze skalní fandy televizní tvorby, ale také samotné filmaře a těší se stále větší pozornosti. A v aktuálním ročníku je nejen z hlediska domácích titulů opravdu z čeho vybírat.
Hodně pozornosti se bude upínat už na seriál, jímž devátý ročník festivalu odstartuje. Oddíl B pochází z dílny osvědčené dvojice Jan Prušinovský a Petr Kolečko, která má na kontě už komediální pecky jako Okresní přebor, Trpaslík či Most!, a i jejich novinka slibuje správně drsnou, nekorektní a překvapivou podívanou. Podíváme se totiž do prostředí věznice, kam přichází mladý David (Tadeáš Moravec), jenž se musí naučit sžívat s drsnými trestanci i místními poměry. Skvělý trailer slibuje nekompromisní zábavu plnou hlášek, tvůrci však slibují nečekanou žánrovou podívanou, která možná bude i silným vězeňským dramatem.
Už o den později, tedy ve čtvrtek, se v Brně představí jedna z největších podzimních novinek České televize, kriminálka Hec. Petra Hřebíčková si v ní zahrála vyšetřovatelku, která se vrací do zapadlé vesnice, kde musí vyřešit záhadu okolo těla, které se našlo v troskách spáleného kostela. Návrat do komunity, z níž před lety odešla, však otevře řadu bolestivých ran. Ambiciózní detektivku s prvky neo-westernu dostal na starost režisér Michal Samir. Ten na festivalu uvede také svůj další seriálový projekt – novinku primy+ Táta.
Seriál s Davidem Novotným vypráví o otci dvou dětí. Když dojde k vraždě jednoho z nich a pachatel je prohlášen za nepříčetného a poslán na léčení, odmítne se nešťastný otec s rozhodnutím soudu smířit. „Za prvé tu máme reálný příběh o člověku, který se postaví státnímu aparátu. Invalidní důchodce a muzikant z Nového Boru versus pravomocný, nezvratitelný rozsudek. Je to příběh o ryzí otcovské lásce a občanské neposlušnosti. Za druhé tu je David Novotný opět ve velké, zásadní roli a Nikola Kylarová v roli jeho dcery. A za třetí tu je kamera Tomáše Kotase a natáčení na autentických lokacích přímo v onom prazvláštním kraji,“ tvrdí o nadějném seriálu Samir.
Česká televize
představí na festivalu také svůj nový projekt Kamarád
s Matoušem Rumlem
v hlavní roli. Série na motivy skutečných událostí vypráví o malém klukovi, jehož nejlepším přítelem se po příchodu do nového prostředí stává jeden z učitelů, který je zároveň oddílovým vedoucím. Jejich pouto ale vzbudí řadu nepříjemných otázek.
Mezi další ostře sledované projekty bude patřit další ambiciózní minisérie z dílny Oneplay, Rekord(wo)man pojednávající o životě sportovce Zdenka Koubka, který byl od svého dětství kvůli vrozené vadě považován za dívku. Jedinečný pohled sportovce, který bojoval s vlastní identitou, nabídne velkou hereckou příležitost pro herce Petra Uhlíka. „Podle mě je to jeden z nejzajímavějších lidských příběhů 20. století. Představa, že člověk kvůli své vnitřní integritě obětuje kariéru i slávu, je fascinující a zároveň ohromně inspirativní. Nutí mě to přemýšlet, jestli bych byl sám ochotný udělat podobné životní rozhodnutí – ztratit všechno, jen abych zůstal sám sebou,“ říká herec o své roli.
Serial Killer nám tedy bude chtít ukázat, že se česká seriálová tvorba stále nachází na kvalitativním vzestupu, zároveň ale nabídne ty nejzajímavější novinky ze střední či východní Evropy. Festival představí např. polské seriály Proud a Variola Vera, bulharská Zpřetrhaná pouta či anglické počiny Špinavý byznys a Děti, v němž se objeví i nový představitel profesora Snapea z Harryho Pottera, herec Paapa Essiedu. Přehlídka české i evropské seriálové špičky startuje ve středu 23. září. Ceny Czech Killer i Primetime Killer budou vyhlášeny na slavnostním zakončení festivalu v neděli 27. září v Divadle Husa na provázku.
Zdroj: Serial Killer