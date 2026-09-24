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Nekorektní nástupce Mostu! i detektivka s Hřebíčkovou. Serial Killer začíná a láká na seriálové trumfy

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Už dnes, ve středu 23. září, startuje v Brně devátý ročník festivalu Serial Killer, který nabídne předpremiéry nadějných českých seriálů i řady silných evropských titulů. Festival se stal jednou z největších seriálových akcí u nás, která neláká pouze skalní fandy televizní tvorby, ale také samotné filmaře a těší se stále větší pozornosti. A v aktuálním ročníku je nejen z hlediska domácích titulů opravdu z čeho vybírat.
Nekorektní nástupce Mostu! i detektivka s Hřebíčkovou. Serial Killer začíná a láká na seriálové trumfy

Nekorektní nástupce Mostu! i detektivka s Hřebíčkovou. Serial Killer začíná a láká na seriálové trumfy

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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