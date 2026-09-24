Hráčům NFL se roztékaly kopačky přímo na hřišti. Umělý trávník měl 69 stupňů, trenér skončil na infuzi

V neděli 20. září 2026 nastoupili Philadelphia Eagles k duelu druhého kola základní části NFL na hřišti Tennessee Titans. Při výkopu ukazovaly teploměry 33 °C ve vzduchu, pocitová teplota stoupla k 37 °C. Jenže to, co se dělo o pár centimetrů níž, na syntetickém povrchu, překonalo všechny běžné představy o tom, co ještě sportovní obuv vydrží. Během třetí čtvrtiny ukázala grafika vysílání FOX povrchovou teplotu 69,4 °C (157 °F). Na lavičce Eagles v tu chvíli centr Cam Jurgens střídal už druhý pár kopaček a členové realizačního týmu stříkali na boty hráčů vodu z hadice. Obraz, který by seděl spíš do dokumentu o průmyslové bezpečnosti než do přenosu z NFL.
Nejde o výstřelek, ale o vzorec
Kdyby šlo o jednorázovou kuriozitu, dalo by se mávnout rukou. Jenže podle oficiálních pozápasových poznámek Tennessee Titans to byl už druhý nejteplejší zápas éry Titans na Nissan Stadium, a druhý týden po sobě, kdy Nashville řešil problémy s kopačkami na rozpáleném povrchu. Už o týden dřív, v prvním kole sezony, se objevily zprávy o podobných potížích domácích hráčů. Z epizody se tak stává raně podzimní vzorec, ne náhodná anomálie.
A fyzika to potvrzuje. Výzkum Penn State Center for Sports Surface Research ukazuje, že syntetický povrch bývá běžně o 20 až 30 °C teplejší než přírodní tráva za stejných podmínek. Při 33 °C ve vzduchu a přímém slunci tak hodnota kolem 69 °C na umělém trávníku není fyzikálně neuvěřitelná; odborníci z University of Florida naměřili na syntetice i 71 °C a zmínili případy přesahující 71 °C (160 °F). Přírodní trávník se přitom za srovnatelného počasí drží kolem 25 až 35 °C. Rozdíl může činit i přes 40 °C.
Co vedro udělalo s hráči, a s jejich trenérem
Následky nebyly jen kosmetické. Podle reportáže Washington Post popisoval Jordan Mailata, 160kilový obránce Eagles, jak mu změklý plast podrážky zhoršil stabilitu natolik, že si během zápasu dvakrát podvrtl kotník. Jurgens rotoval více párů obuvi. Na záběrech z lavičky Titans bylo vidět, jak safety Kevin Winston Jr. nastavuje kopačky proudu vody.
Nejsilnější detail ale přišel po závěrečném hvizdu. Hlavní trenér Eagles Nick Sirianni přiznal, že po zápase potřeboval infuzi. „Neodehrál jsem ani jeden snap,“ řekl. Přesto ho dostala kombinace sálání od povrchu, vlhkosti a hodinové expozice na postranní čáře. Když vedro skolí člověka, který jen stojí a mluví do mikrofonu, je legitimní se ptát, co dělá s těmi, kdo na tom povrchu sprintují, padají a vstávají.
Pravidla, která chybí
NFL má pro hrací povrchy detailní standardy. Testuje se tvrdost, trakce, hloubka výplně, rovnoměrnost. Od sezony 2026 musí kluby vybírat ze schválených variant a do roku 2028 mají všechny stadiony splnit nové požadavky. Provozní manuál ligy řeší zdravotnické zajištění, paritu chladicích technologií na lavičkách obou týmů, dokonce i stínění.
Co ve veřejně dostupných dokumentech chybí, je jediné číslo: maximální přípustná teplota povrchu.
Oficiální pravidla NFL v pravidle 17 dávají komisaři a rozhodčím pravomoc řešit „nouzové situace“, ale nepublikují pevný teplotní strop, při jehož překročení se hra automaticky přeruší nebo odloží. Rozhodnutí tak závisí na subjektivním vyhodnocení, a v Nashvillu ho nikdo nevyhodnotil jako důvod k přerušení.
Přitom jiné sporty už konkrétní čísla mají:
- FIFA na mistrovství světa 2026 zavedla povinné hydratační přestávky ve 22. a 67. minutě každého zápasu kvůli vedru.
- ATP od sezony 2026 pracuje s indexem WBGT: při 30,1 °C umožňuje desetiminutovou přestávku na ochlazení, při 32,2 °C přerušuje hru po patnácti minutách. U stadionů se zatahovací střechou navíc platí hranice 45 °C povrchové teploty kurtu pro zavření střechy.
NFL oproti tomu staví na obecném nouzovém rámci bez veřejně publikované teplotní hranice. Liga dosud řešila „bezpečný povrch“ hlavně mechanicky, ne termálně.
Český kontext: vzdálený problém, nebo otázka času?
Umělé povrchy nejsou v českém sportu exotikou. City Stadium v Ostravě-Vítkovicích má hřiště s umělou trávou, tréninkový areál Slavie v Horních Měcholupech kombinuje přírodní a syntetické plochy. Ligová fotbalová asociace přitom aktuálně tlačí na vyšší kvalitu ligových hracích ploch a zvažuje hybridní trávníky.
Podle ročenky ČHMÚ za rok 2024 zaznamenalo Česko dny s maximy přes 35 °C i mimořádně teplou první dekádu září. Při přímém slunci a teplotě vzduchu kolem 35 °C může i otevřený umělý povrch v Česku dosáhnout hodnot, které budou na dotek problémové, a pro sportovní obuv potenciálně destruktivní. Nejde o nashvillský extrém, ale princip je stejný: syntetika akumuluje teplo způsobem, na který přírodní tráva nedosáhne.
Co bude dál
K datu publikace se nám nepodařilo dohledat oficiální oznámení NFL o okamžité změně pravidel kvůli incidentu v Nashvillu. Nejpravděpodobnější cesta vede přes zpřísnění stávajícího standardizačního procesu, ne přes plošný zákaz umělých povrchů. Hráči ale po tomto zápase získali něco, co dřív neměli: vizuálně silný a těžko zpochybnitelný argument.
Kopačky polévané vodou z hadice na lavičce NFL, to není obraz, který liga snadno vymaže z paměti fanoušků ani z jednacích stolů hráčské asociace.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta