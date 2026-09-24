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Hráčům NFL se roztékaly kopačky přímo na hřišti. Umělý trávník měl 69 stupňů, trenér skončil na infuzi

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Umělý trávník na Nissan Stadium dosáhl podle televizního přenosu FOX téměř 70 °C. Hráči polévali kopačky vodou, zápas se přesto dohrál.
Hráčům NFL se roztékaly kopačky přímo na hřišti. Umělý trávník měl 69 stupňů, trenér skončil na infuzi

Hráčům NFL se roztékaly kopačky přímo na hřišti. Umělý trávník měl 69 stupňů, trenér skončil na infuzi

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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