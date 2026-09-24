Ciryl Gane se vrátil k porážce s Francisem Ngannouem. Po letech přiznal: „Zpackal jsem to“Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ciryl Gane se vrátil k porážce s Francisem Ngannouem. Po letech přiznal: „Zpackal jsem to“
Patrik „Gladiátor“ Kotlár tvrdí, že po dvou letech skončil v PriMMAt Gymu poté, co oznámil zmizení 4 000...
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Dávid Šajben jde do první obhajoby pásu s bilancí 6-0. Krátce před zápasem s Tobiaszem Le se kolem...
Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...Všechny články tohoto autora →
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