Nakupuješ nejraději sama, nebo potřebuješ poslat fotku kamarádce? Obojí o něčem vypovídá – ale ne tak jednoduše, jak si myslíšPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nakupuješ nejraději sama, nebo potřebuješ poslat fotku kamarádce? Obojí o něčem vypovídá – ale ne tak jednoduše, jak si myslíš
Nahoře máš svetr, do kterého by se možná vešel ještě jeden člověk. Dole sukně, která zabírá podstatně méně...
Řekneš mu, že tě něco opakovaně zraňuje. On si povzdechne, pokrčí rameny a vytáhne větu, která má údajně...
Zavřeš balkonové dveře, protože je ti poprvé opravdu zima. Na židli ještě visí letní šaty a v telefonu máš...
Z dálky vypadají černě. Pak na ně dopadne světlo a najednou je v nich víno, švestka, modrá nebo hořká...
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