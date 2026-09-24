Doktor není jen od oprav. Kraj chce lidi naučit myslet na zdraví dřívPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Doktor není jen od oprav. Kraj chce lidi naučit myslet na zdraví dřív
Ve veřejných diskusích často zaznívá, že Hradec Králové další obchodní centrum nepotřebuje. Podle průzkumu...
Benešova třída v Hradci Králové se v sobotu 26. září promění z dopravní tepny na místo pro kulturu a...
Univerzita Karlova má v sousedství Fakultní nemocnice Hradec Králové nový kampus, který patří k...
Zanedbané Severní terasy lidé dlouhodobě kritizují a někteří je označují za ostudu Hradce Králové. Jejich...
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →