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Doktor není jen od oprav. Kraj chce lidi naučit myslet na zdraví dřív

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Nečekat, až začne tělo protestovat. Královéhradecký kraj rozjíždí kampaň Kraj pro zdraví, která nabídne bezplatné přednášky, online testy i praktické rady, jak se o sebe starat dřív, než bude potřeba doktor.
Doktor není jen od oprav. Kraj chce lidi naučit myslet na zdraví dřív

Doktor není jen od oprav. Kraj chce lidi naučit myslet na zdraví dřív

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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