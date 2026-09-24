Minivan se vrací tam, kde SUV nestačí na rodinný život

Pro velké rodiny a dlouhé cesty může být minivan tím nejvhodnějším řešením, i když nevypadá tak stylově jako SUV.
SUV si získalo pozornost, ale minivan stále vítězí v mnoha reálných rodinných situacích. Když je třeba odvézt děti, zavazadla, cyklistické přilby, kočárek a ještě někoho navíc, má hranatá karoserie své kouzlo.
Filtr vozidel pro dlouhé cesty nabízí Fiat Doblo od 25 990 eur, Citroën Berlingo od 26 990 eur, Opel Combo od 27 390 eur, Ford Tourneo Connect od 32 952 eur a Volkswagen Touran od 38 790 eur.
Tato auta nejsou pro každého. Jsou pro kupujícího, který chce méně pozérství a více prostoru.
Prostor má větší hodnotu než vyšší poloha sedadel
Minivan obvykle nabízí svislejší stěny, lepší přístup a více vzduchu v kabině. To je pro rodinu znatelnější než sportovní design nebo velká kola.
Na dlouhých trasách je důležitá také poloha sedadel. Děti potřebují výhled, dospělí oporu a řidič klidné ovládání. Pokud auto zvládne dálnici bez hluku a nervů, je to rodinný luxus.
SUV může být vhodnou volbou, pokud potřebujete pohon 4x4, vyšší polohu sedadel nebo reprezentativnější vzhled. Minivan je vhodnější, pokud často nastupujete, skládáte sedadla a vozíte zavazadla až po střechu.
Model nebo situace Cena nebo údaj Proč je to důležité Co ověřit Fiat Doblo od 25 990 € dostupné praktické auto na delší trasy diesel, automat, uspořádání sedadel Citroën Berlingo od 26 990 € osobní dodávka s rodinným charakterem BlueHDi 130, prostornost, posuvné dveře Opel Combo od 27 390 € podobná praktická alternativa výbava GS, motor, sedadla Ford Tourneo Connect od 32 952 € komfortnější osobní dodávka diesel 7AT, výbava Active Volkswagen Touran od 38 790 € klasický rodinný minivan TDI DSG, konfigurace interiéru Co z toho vyplývá při koupi
U minivanu není třeba řešit pouze objem zavazadlového prostoru. Vyzkoušejte, jak se sklápějí sedadla, jak se manipuluje s dětskou sedačkou a zda se zavazadla nakládají bez zvedání vysoko nad okraj.
Pokud jezdíte na dlouhé trasy, sledujte motor a převodovku. Diesel s automatickou převodovkou může být v této kategorii tišší než benzín, který musí na dálnici pracovat více.
Jak pokračovat ve filtrování
Zobrazte si vozy pro dlouhé cesty a rodinné sedmimístné vozy. Poté oddělte SUV od modelů s dodávkovým původem.
U finalistů porovnejte výšku, šířku, uspořádání sedadel a automatickou převodovku. Pro velkou rodinu je často snadné nastupování důležitější než výkon.
Pokud plánujete cestu do Chorvatska nebo dlouhé evropské trasy, přidejte do filtru naftový motor, automatickou převodovku a klimatizaci. Poté porovnejte s podobně drahým SUV.
Kontrolní otázka Pokud je odpověď ano Další krok na Autofilter.sk Vím, jaký je můj nejnáročnější běžný den? Vyberte si podle tohoto dne, ne podle víkendu. Zúžit kategorii a porovnat konkrétní modely Vyhovuje mi karoserie i po roce používání? Nechte model ve užším výběru. Porovnat zavazadlový prostor, rozměry, počet sedadel a dveří Je pohon vhodný pro mé trasy? Pokračujte s konkrétní motorizací. Zkontrolujte palivo, převodovku, pohon 4x4 nebo baterii Nenabízí se snad lepší alternativa než ten první nápad? Porovnejte alespoň jeden další typ vozu. Otevřete sousední kategorii nebo značku Časté chyby při výběru
První chybou je odmítnout minivan, protože nepůsobí módně. U velké rodiny design po měsíci zmizí, ale velké dveře a rovný kufr zůstanou.
Druhou chybou je koupit velké SUV bez porovnání interiéru. Některá SUV zabírají na silnici hodně místa, ale uvnitř nenabízejí tolik praktičnosti jako osobní dodávka.
Mini test před zúžením výběru
Než zařadíte model do užšího výběru, proveďte si jednoduchý týdenní test. Představte si pondělní ráno, běžný pracovní den, návrat domů večer, víkendové nákupy a nejdelší cestu, kterou s autem pravděpodobně absolvujete. Pokud auto vyhovuje pouze v jednom z těchto scénářů, ještě není dobrým favoritem.
Druhým krokem je zkouška kompromisu. U každého modelu si pojmenujte jednu věc, kterou získáte, a jednu věc, které se vzdáte. Může to být větší kufr za horší parkovací vlastnosti, nižší cena za chudší výbavu, pohon 4x4 za vyšší spotřebu nebo luxusní interiér za dražší servis. Auto, u kterého nedokážete pojmenovat kompromis, pravděpodobně ještě neznáte dost dobře.
Třetím krokem je srovnání s alternativou z jiné kategorie. Rodinné SUV porovnejte s kombi, městské auto s větším hatchbackem, pick-up s osobním dodávkovým vozem a luxusní auto s méně nápadnou prémiovou značkou. Tak se ukáže, zda kupujete nejvhodnější auto, nebo jen ten nejpřesvědčivější první nápad.
Pro koho má smysl velká rodina s častými cestami rodina plánující dlouhé dovolené kupující, který upřednostňuje praktičnost před image Na co si dát pozor hluk na dálnici kvalita sedadel automatickou převodovku a motor při plném obsazení Aktuální vozy a související výběry na Autofilter.sk Často kladené otázky Je minivan lepší než SUV?
Pokud je rozhodujícím faktorem prostor, snadné nastupování a zavazadlový prostor, často ano. Pokud je rozhodujícím faktorem vyšší poloha sedadel, pohon 4x4 nebo vzhled, může dávat větší smysl SUV.
Vyplatí se v minivanu diesel?
Při dlouhých trasách a plně naloženém autě může být diesel velmi rozumná volba. Při krátkých jízdách po městě je však třeba porovnat také benzínové nebo hybridní alternativy.
Verdikt Autofilter.sk
Minivan není módní volba. Je to rozumná volba pro rodinu, která chce, aby auto fungovalo i tehdy, když je plné lidí a zavazadel.