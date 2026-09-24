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Toto by za volantem udělal skoro každý druhý český řidič. Pár sekund nepozornosti může skončit nehodou

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Téměř polovina českých řidičů připouští, že by si během jízdy přečetla příchozí zprávu na telefonu. Dalších 39 procent by překročilo povolenou rychlost, pokud by stejně rychle jel okolní provoz. Nový průzkum mezi více než tisícovkou řidičů ukazuje, jak snadno lidé rizikové chování za volantem omlouvají, pokud se ho dopouštějí sami.
Toto by za volantem udělal skoro každý druhý český řidič. Pár sekund nepozornosti může skončit nehodou

Toto by za volantem udělal skoro každý druhý český řidič. Pár sekund nepozornosti může skončit nehodou

Zdroj: generováno
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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