Toto by za volantem udělal skoro každý druhý český řidič. Pár sekund nepozornosti může skončit nehodou

Reprezentativního výzkumu postojů českých řidičů se zúčastnilo 1 017 lidí ve věku od 17 let. V jedné z modelových situací 46 procent respondentů uvedlo, že by si za jízdy přečetlo příchozí zprávu. Výsledky současně ukázaly výrazný rozdíl mezi tím, jak lidé posuzují sebe a ostatní. Zatímco používání telefonu, nedodržování odstupu, překračování rychlosti nebo další rizikové návyky u jiných řidičů hodnotí kriticky, u vlastního chování je častěji vysvětlují spěchem, okolním provozem nebo přesvědčením, že mají situaci stále pod kontrolou.
Podobný mechanismus se ukázal také u rychlosti. Celkem 39 procent dotázaných připustilo, že by překročilo stanovený limit, pokud by stejně rychle jel také okolní provoz. Právě přizpůsobení se ostatním tak může vytvářet dojem, že rizikové jednání je přijatelné, protože ho nedělá pouze jeden člověk. Policejní statistiky přitom ukazují, že nepřiměřená rychlost zůstává závažnou příčinou nehod: v roce 2025 při nehodách zaviněných řidiči motorových vozidel zahynulo 375 lidí a 124 úmrtí připadalo na nehody, jejichž hlavní příčinou byla nepřiměřená rychlost.
Několik sekund znamená desítky metrů
Krátké podívání na displej může působit nevinně, při běžné jízdě ale auto během několika sekund urazí značnou vzdálenost. Při rychlosti 50 km/h ujede za tři sekundy přibližně 42 metrů, při devadesátce zhruba 75 metrů. Pokud řidič během této doby čte zprávu a nesleduje vozovku, má výrazně méně času zaznamenat brzdící auto, chodce, cyklistu nebo jinou náhlou změnu provozu. Policie proto mezi nebezpečné formy odvádění pozornosti řadí nejen telefonování, ale také psaní zpráv, sledování sociálních sítí či manipulaci s navigací.
Telefon v ruce znamená také čtyři body
Používání telefonu za jízdy není pouze otázkou bezpečnosti. Zákon řidiči zakazuje při jízdě držet v ruce nebo jiným způsobem telefonní či jiné hovorové nebo záznamové zařízení. Za tento přestupek hrozí na místě pokuta od 2 500 do 3 500 korun a čtyři body. Pokud se věc řeší ve správním řízení, sankce může dosáhnout až 10 000 korun.
Na výsledky průzkumu nyní upozorňuje Česká asociace pojišťoven kampaní „Normální řízení zabíjí“. Její název míří právě na chování, které už část řidičů nepovažuje za mimořádný hazard – krátké kontrolování telefonu, jízdu rychlostí okolního provozu nebo pokračování v cestě navzdory únavě. Výzkum však ukazuje, že běžnost takového jednání neznamená, že je bezpečné.
Zdroje: opojisteni.cz, policie.gov.cz, md.gov.cz