Zdeněk Godla rozjíždí politickou kariéru v bizarní situaci: Neuvěříte, za jakou stranu kandiduje

Zdeněk Godla přidal ke svému veřejnému působení další, poměrně nečekanou kapitolu. Herec, kterého většina lidí zná hlavně díky seriálu Most!, jde do komunálních voleb v Chomutově.
Zdeněk Godla se chce z filmového a televizního plátna přesunout také do chomutovské komunální politiky. Herec známý především jako Franta ze seriálu Most! kandiduje v říjnových komunálních volbách do zastupitelstva Chomutova. Na kandidátce hnutí PRO CHOMUTOV figuruje na devátém místě. Naše redakce In-Lifestyle se podívala nejen na jeho politické angažmá, ale také na okolnosti, které jeho kandidaturu provázejí.
Předvolební zmatek kvůli názvu hnutí
Godlovo jméno je uvedeno na devátém místě kandidátky PRO CHOMUTOV, kterou vede Jan Řehák. Kandidátku tvoří celkem 35 lidí a Godla je na ní uveden jako herec. Jenže právě název uskupení může letos v Chomutově zamotat hlavu nejednomu voliči.
Ve městě totiž už řadu let působí politické hnutí PRO Chomutov vedené Janem Rödlingem. Letos se ale objevilo také nově registrované hnutí se stejným názvem. Původní uskupení proto změnilo název své kandidátky na JsmePRO! Chomutov. Nové hnutí PRO CHOMUTOV naopak vede Petr Veverka a právě za něj kandiduje také Zdeněk Godla.
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Rödling má o celé situaci jasno. „
Je to evidentní snaha nás poškodit před volbami. Jsou to mafiánské praktiky z 90. let, které se v Chomutově bohužel stále používají,“ uvedl na webu svého uskupení. Petr Veverka ale vznik nového hnutí jako krádež názvu nevnímá. Poukazuje na to, že původní hnutí si značku oficiálně nezaregistrovalo. Spor tak dostává ještě jednu, poněkud bizarní předvolební příchuť: v říjnu budou v Chomutově kandidovat dvě uskupení, jejichž názvy se liší jen velmi málo.
A právě do této předvolební atmosféry vstupuje i Zdeněk Godla. Jeho kandidatura přitom přitahuje pozornost ještě z jiného důvodu. Město Chomutov totiž patří mezi jeho věřitele.
Do politiky míří i se svými dluhy
Herec a jeho manželka Jana už několik let řeší své dluhy prostřednictvím oddlužení. Jejich předchozí oddlužení bylo v roce 2023 zrušeno a manželé následně dostali další možnost své závazky řešit v novém insolvenčním řízení. V průběhu řízení se však znovu řešilo, zda řádně plní všechny povinnosti a zda jim nevznikají další závazky po splatnosti.
Podmínkou insolvence totiž je, že dlužníkovi nesmí vznikat nové dluhy. To se však podle deníku
Extra v případě Godlových děje pravidelně a soudkyně s nimi má svatou trpělivost. Zrušení insolvenčního řízení a návrat do exekucí tak nad Godlou visí stále jako Damoklův meč. Foto: NextFoto, Zdeněk Godla s manželkou na premiéře filmu Štěstí je krásná věc
Mezi věřiteli, kterým Godlovi dluží, je právě i město Chomutov, do jehož zastupitelstva herec kandiduje. Podle informací vycházejících z insolvenčního spisu město přihlásilo pohledávku související se svozem komunálního odpadu. To však samo o sobě nebrání kandidatuře do obecního zastupitelstva. Pokud by ale Godla mandát získal, dostal by se do poněkud neobvyklé situace. Jako zastupitel by mohl spolurozhodovat o hospodaření města, vůči němuž podle zveřejněných dokumentů sám řeší neuhrazený závazek.
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Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
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Zdeněk Godla rozjíždí politickou kariéru v bizarní situaci: Má dluhy vůči městu, které chce zastupovat byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.