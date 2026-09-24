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Podzimní radost v jihlavské zoo. Čejky si zde rychle zvykly, narodila se jim trojčata

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Nejen na jaře se v jihlavské zoo rodí mláďata. Chovatelům i návštěvníkům teď dělají radost tři mláďata čejky australské. Ta se vylíhla před dvěma týdny. Zajímavostí je, že Zoo Jihlava tyto opeřence chová teprve od začátku letošního roku.
Podzimní radost v jihlavské zoo. Čejky si zde rychle zvykly, narodila se jim trojčata

Podzimní radost v jihlavské zoo. Čejky si zde rychle zvykly, narodila se jim trojčata

Zdroj: Zoo Jihlava (redakčně upraveno)
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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Jihlavská Drbna
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