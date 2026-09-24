Podzimní radost v jihlavské zoo. Čejky si zde rychle zvykly, narodila se jim trojčataPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Podzimní radost v jihlavské zoo. Čejky si zde rychle zvykly, narodila se jim trojčata
Už za dva týdny se budou konat komunální volby, při nichž voliči vyberou své nové zastupitele. Někteří...
První letošní derby bylo dlouho bezbrankové, až čtrnáct minut před koncem se po nahrávce domácího...
Studenti a učitelé mají za sebou více než tři týdny nového školního roku. Do lavic usedli prvňáčci,...
Nemocnice Jihlava upravila pietní místnost, kde se mohou lidé důstojně rozloučit se zemřelým onkologickým...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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