Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Gabriela Partyšová setřela Josefa Koktu: Synovi nepřispívá už od tří let! Přesto mu oba odpustili

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Někdejší manželství Gabriely Partyšové (48) a Josefa Kokty (69) skončilo bolestivou nevěrou, moderátorka však po letech tvrdí, že už v sobě žádnou zášť nenosí. A to ani přesto, že podle jejích slov leží péče o syna Kristiána včetně financování jeho zahraničního studia pouze na jejích bedrech.
Gabriela Partyšová a Josef Kokta byli manželé

Gabriela Partyšová a Josef Kokta byli manželé

Zdroj: herminapress
Reklama
Další články z Aplausin.cz
Válka po rozchodu vygradovala do bizáru: Tóth zdrbal Alagii, ta zveřejnila jeho úchylné prosby o návrat
Válka po rozchodu vygradovala do bizáru: Tóth zdrbal Alagii, ta zveřejnila jeho úchylné prosby o návrat
Jiří Hrzán zemřel ve 41 letech: Za ženou lezl po fasádě, osudný pád dodnes budí otázky
Jiří Hrzán zemřel ve 41 letech: Za ženou lezl po fasádě, osudný pád dodnes budí otázky

Patřil k nejvýraznějším hercům své generace a diváky si získal nezaměnitelným projevem i obrovskou energií....

Veronika Arichteva otevřeně o obrovské chybě ve výchově: Strach z AI a utajení syna!
Veronika Arichteva otevřeně o obrovské chybě ve výchově: Strach z AI a utajení syna!

Hvězda seriálů a známá influencerka Veronika Arichteva (40) udělala radikální rozhodnutí. Svého čtyřletého...

Záhada pohřešované Sofie se opakuje po 16 letech: Jako tříletou ji hledali měsíce, teď zmizela bez léků!
Záhada pohřešované Sofie se opakuje po 16 letech: Jako tříletou ji hledali měsíce, teď zmizela bez léků!

Devatenáctiletá Sofie Ariela Rösslerová odešla z domova a po posledním telefonátu matce jako by se po ní...

Noční můra dětí z jídelen jako gastro hit? Jiří Pospíšil odhalil své kulinářské tajemství
Noční můra dětí z jídelen jako gastro hit? Jiří Pospíšil odhalil své kulinářské tajemství

Jiří Pospíšil (50) se snaží být vidět i na sociálních sítích a nedávno své fanoušky a voliče potěšil...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

Všechny články tohoto autora →
Aplausin.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.