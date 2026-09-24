Gabriela Partyšová setřela Josefa Koktu: Synovi nepřispívá už od tří let! Přesto mu oba odpustili

Gabriela Partyšová a Kokta byli manželé od roku 2006 Gabriela Partyšová a Josef Kokta měli kdysi k sobě hodně blízko. Mají spolu syna Kristiana. (2012) Manželství se rozpadlo po nevěře na KVIFF s Ornellou Štikovou, která s Koktou otěhotněla Gabriela Partyšová svému bývalému muži odpustila S Koktou to byla velká láska Gabriela Partyšová a Josef Kokta mají syna Pro moderátorku to bylo jedno z nejtěžších období v životě Josef Kokta si s Ornellou pořídil tři děti Josef Kokta se zamiloval do mlaďoučké Ornelly moderátorka Gabriela Partyšová s přítelem Igorem Faitem Gabriela Partyšová promluvila o vztahu ke Koktovi Také syn svému otci prý odpustil Gabriela Partyšová se o syna starala sama Kokta se na výchově syna nijak nepodílel ani finančně Syn díky Partyšové může studovat ve Skotsku Moderátorka je velmi oblíbená Gabriela Partyšová a Josef Kokta byli manželé Gabriela Partyšovámá žije dnes už úplně jiný život Ornella Koktová a Josef Kokta (2016). Manželé Koktovi.
Někdejší manželství Gabriely Partyšové (48) a Josefa Kokty (69) skončilo bolestivou nevěrou, moderátorka však po letech tvrdí, že už v sobě žádnou zášť nenosí. A to ani přesto, že podle jejích slov leží péče o syna Kristiána včetně financování jeho zahraničního studia pouze na jejích bedrech. Kokta se nezapojuje od synových tří let
Gabriela Partyšová a Josef Kokta kdysi patřili k nejsledovanějším párům českého showbyznysu. Manželé byli od roku 2006, společně mají syna Kristiána. Jejich vztah však v roce 2013 zkrachoval poté, co vyšlo najevo Koktovo milostné vzplanutí k tehdy devatenáctileté Ornelle Štikové, která s ním navíc otěhotněla.
Od dramatického rozchodu uplynula dlouhá doba a Kristián mezitím dospěl a začal studovat ve Skotsku. Náklady na jeho vzdělání však podle moderátorky hradí především ona. „Ne, tatínek se nezapojuje. Tatínek se nezapojuje od Kristiánových tří let ničím,“ prohlásila Partyšová v rozhovoru pro eXtra.cz. Přesto o svém bývalém manželovi mluvila klidně a bez známek hořkosti. Syn svému otci také odpustil
Přestože na Partyšové po rozpadu manželství zůstala péče o syna i velká část finanční odpovědnosti, dnes už prý minulost považuje za uzavřenou.
„Ale mně to nevadí. Já jsem prostě mu odpustila to, co se mezi námi stalo,“ přiznala. Stejný postoj má podle ní také Kristián. „Kristián mu taky odpustil, diskutujeme to a jsme s tím v pořádku. On už má jiný život než my,“ dodala moderátorka.
Odpuštění pro ni nebylo prázdným gestem. Partyšová se podle svých slov musela naučit zbavit negativních emocí vůči muži, který ji v minulosti hluboce zklamal. „Když na sobě pracuješ, tak je hezký, že člověk, který tě v tom životě velmi zklamal, tak mu ze srdce umíš odpustit,“ popsala. O pocitech se přesvědčila testem
Moderátorka si dokonce ověřovala, zda Koktovi skutečně odpustila. Podstoupila psychologický test, který jí měl ukázat, jak její tělo na bolestivou minulost reaguje.
„Já jsem dělala takový test barev, kde jsem zjistila, že opravdu ty buňky mého těla jsou s tím v tom odpuštění hlubokým,“ vysvětlila pro eXtra.cz. Za největší důkaz považuje to, že při zmínce o bývalém manželovi už necítí vztek ani jiné nepříjemné emoce.
„Tak já tam necítím, ať už po svým těle, nebo na té své duši, žádný negativní pocit, což je strašně fajn,“ uvedla Partyšová. Přestože tedy odpovědnost za syna zůstala převážně na ní, odmítá si nést životem staré křivdy. „Nenést ty balvany tím životem a ne sebe ničit se takhle,“ uzavřela. Zdroj: Aplausin.cz, eXtra.cz