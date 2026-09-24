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Hrnkové housky bez vážení: Jednoduchý recept na měkké domácí pečivo, které zvládne každý

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Když dojde pečivo a do obchodu se mi opravdu nechce, přicházejí na řadu tyhle hrnkové housky. Jsou z obyčejných surovin, odměřené jen hrnkem, a právě v tom je jejich největší kouzlo. Těsto stačí nechat vykynout, potřít vejcem a za pár minut pečení je na stole měkké domácí pečivo, které se hodí ke snídani i k večeři.
Obrázek k receptu na Hrnkové housky bez vážení: Jednoduchý recept na měkké domácí pečivo, které zvládne každý

Obrázek k receptu na Hrnkové housky bez vážení: Jednoduchý recept na měkké domácí pečivo, které zvládne každý

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Hrnkové housky bez vážení: Jednoduchý recept na měkké domácí pečivo, které zvládne každý
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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