Hrnkové housky bez vážení: Jednoduchý recept na měkké domácí pečivo, které zvládne každý

Domácí pečivo má svoje kouzlo a není divu, že se pořád zkoušejí nové chleby, rohlíky, housky nebo bulky. Tyhle hrnkové housky patří k receptům, u kterých není potřeba žádná zvláštní výbava ani dlouhé studování postupu. Suroviny se odměří obyčejným hrnkem, těsto dostane chvíli klid, housky se před pečením potřou vejcem a za pár minut už je na stole měkké pečivo k snídani, svačině i večeři.
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hrnek o objemu 2 deci a několik běžných surovin, které doma většinou bývají, i když zásoby zrovna nevypadají nijak slavně. Nejrychleji mizí ještě lehce teplé, rozkrojené a namazané máslem. Pokud nějaké zůstanou do druhého dne, dobře poslouží jako svačina do práce nebo dětem do školy. Recept na měkké hrnkové housky
Základní poměr je jednoduchý a u těchto housek se dobře pamatuje:
3 hrnky hladké mouky a 1 hrnek mléka. Počítá se s běžným hrnkem o objemu 2 deci.
Doba přípravy: přibližně 15 minut + 45 minut kynutí Délka pečení: zhruba 10-12 minut Počet porcí: asi 8 menších housek Ingredience pro přípravu 3 hrnky hladké mouky 1 hrnek vlažného mléka 1 kostka čerstvého droždí 1 lžička soli 1 lžička cukru 1/2 hrnku oleje 1 kus vejce na potření Postup přípravy domácích housek připravených pomocí hrnku
1. Do větší mísy nasypte hladkou mouku, přidejte sůl a promíchejte. Kdo chce, může mouku prosít. Když se ale peče ve spěchu, housky to bez prosévání zvládnou také.
2. Do hrnku nebo menší misky nalijte vlažné mléko, rozdrobte do něj droždí a přisypte cukr. Krátce zamíchejte, aby se droždí rozpustilo, a nechte směs několik minut stát. Na hladině by se měly objevit první známky toho, že droždí začíná pracovat.
3. Drožďovou směs přilijte k mouce a přidejte olej. Vypracujte hladké těsto. Má být měkké, ale ne tak lepivé, aby se s ním nedalo hnout. Pokud se zdá řídké, přidejte trochu mouky, raději po malých dávkách. Příliš tuhé těsto naopak uvolní lžíce mléka.
4. Mísu zakryjte čistou utěrkou a nechte těsto kynout asi 45 minut. Mělo by viditelně nabýt na objemu. Nejlépe se mu daří na teplejším místě bez průvanu, třeba na kuchyňské lince dál od otevřeného okna.
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5. Vykynuté těsto krátce propracujte na lehce pomoučené ploše. Rozdělte ho na 8 stejných dílů a z každého vytvarujte bochánek nebo podlouhlou housku. Kdo si chce s tvarem trochu pohrát, může těsto jednoduše smotat podobně jako klasickou housku.
6. Housky přeneste na plech vyložený pečicím papírem. Nechte mezi nimi místo, protože v troubě ještě naběhnou. Pokud zrovna nespěcháte, dopřejte jim před pečením dalších 10 minut odpočinku. Bývají pak nadýchanější.
7. Rozšlehejte vejce a potřete jím povrch housek. Po upečení budou mít zlatavější barvu. Nahoru se hodí mák, sezam nebo hrubá sůl. Není to ale povinné; i bez posypu chutnají dobře. Foto: Cooky.cz, Před pečením potřete povrch housek rozšlehaným vajíčkem. Troubu předehřejte na 180 °C
8. Plech vložte do vyhřáté trouby a pečte asi 10 až 12 minut, dokud housky nezačnou zlátnout. Poslední minuty je lepší hlídat. Trouby se v tomhle umí lišit víc, než by člověk čekal. Foto: Cooky.cz, Délku pečení zvolte a hlídejte podle typu trouby.
9. Upečené hrnkové housky přesuňte na mřížku, případně aspoň na prkénko, a nechte je chvíli vydechnout. Zespodu se pak nezapaří. Nejlepší jsou ještě vlažné, s máslem, sýrem, šunkou nebo domácí marmeládou. Zabalené do utěrky zůstanou měkké i do dalšího dne. Foto: Cooky.cz, Upečené housky nechte na mřížce chvíli vydechnout. Rady z domácí kuchyně k přípravě hrnkových housek Pokud chcete jemnější střídku, nechte vytvarované housky před pečením ještě krátce dokynout. Vejce na potření nenechávejte úplně ledové. Když má pokojovou teplotu, roztírá se po těstě lépe. Housky nepečte zbytečně dlouho. U menšího pečiva někdy stačí dvě minuty navíc a výsledek už je sušší. Připravit se dají i se sušeným droždím, jen množství přepočítejte podle údajů na obalu. Postup zůstává podobný, pouze sušené droždí se často přidává rovnou k mouce.
Jestli chcete housky chystat k večeři a nechce se vám na poslední chvíli pobíhat po kuchyni, zadělejte těsto o něco dřív. Po prvním kynutí ho můžete dát na kratší dobu do lednice. Zpevní se, bude se lépe tvarovat a v teplé kuchyni s ním nebude tolik práce.
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