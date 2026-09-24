Novinářka Zdíša ze Zrádců naháněla Petra Macinku v New Yorku. „Já mám imunitu, vás zavřou,“ uzemnil ji

Investigativní reportérka Zdislava Pokorná alias Zdíša se aktuálně na obrazovkách Primy snaží odhalit Zrádce ve stejnojmenné psychologické reality show. Ta se natáčela letos na jaře, známá novinářka se ale do vypjatých situací dostává i ve své běžné profesi. Její nedávný pokus o rozhovor s ministrem Petrem Macinkou v ulicích New Yorku skončil ostrou slovní přestřelkou.
Hra na pravdu a lež
Zdislava Pokorná patří mezi nejvýraznější tváře aktuálně vysílané třetí řady soutěže Zrádci. Televize Prima nasadila do hry celkem čtyřiadvacet osobností a v pořadu na principu populární hry Městečko Palermo musí takzvaní věrní odhalit skryté zrádce a vyřadit je. Samotné natáčení probíhalo letos začátkem března v prostorách hradu Křivoklát.
Reportérka z Deníku N do televizního klání vstoupila s velkou výhodou. „Myslím, že umím hodně číst v lidech, protože se tím de facto živím,“ svěřila se Pokorná. Práce v médiích ji podle jejích slov naučila zvládat stres a čelit lidem, kteří manipulují s fakty a lžou. Často prý musí ustát nátlak osob, kterým hrozí ztráta vlivného postu po zveřejnění jejích zjištění.
Ranní stíhací jízda na Manhattanu
Své vyjednávací schopnosti si novinářka tento týden vyzkoušela přímo ve Spojených státech. Během pracovní cesty do New Yorku se pokusila získat odpovědi od vicepremiéra Petra Macinky, kterého zastihla ráno na ulici, když opouštěl hotel a pěšky mířil na plánované jednání. Přítomným oznámil absenci klasických tiskových konferencí po vzoru prezidenta s tím, že rozhovory hodlá poskytovat pouze individuálně vybraným novinářům.
Pokorná se rozhodla využít situace a vyrazila krokem za ním městem. Chtěla znát důvody využití drahého soukromého letu. Macinka totiž mohl cestovat vládním speciálem společně s prezidentem a ušetřit peníze svého rezortu. Obě letadla přitom přistála v Americe téměř ve stejnou dobu. Na tyto konkrétní dotazy Macinka odmítl odpovědět.
Výměna názorů na přechodu
Vytrvalé sledování nakonec přineslo poměrně vyhrocenou konfrontaci na jednom z newyorských přechodů pro chodce. Skupinka ve spěchu ignorovala dopravní předpisy a vstoupila do vozovky ve špatný moment.
Macinka se v tu chvíli otočil na novinářku s rýpavou poznámkou. „Jdete na červenou. Nevadí vám to?“ zeptal se. Pokorná ho okamžitě upozornila na fakt, že on sám dělá úplně to samé. „Vy taky jdete na červenou,“ odvětila mu obratem. Politikova následná reakce vzbudila obrovský údiv. „No co, já mám imunitu, vás zavřou,“ pronesl s naprostým klidem. Pokorná celý tento krátký dialog zachytila na video a posléze publikovala.
Bouřlivé reakce na sítích
Zveřejněný záznam se bleskově rozšířil na síti X a vyvolal ostrou diskuzi. Fanoušci a kritici se okamžitě rozdělili na dva naprosto nesmiřitelné tábory. Mnoho uživatelů chování politika ostře odsoudilo. Komentující s přezdívkou Jane to pojmenovala jako nabubřelost a aroganci. Další diskutující přidal označení ustrašený srabík.
V komentářích se ovšem objevila i velmi tvrdá kritika samotné autorky videa. Uživatelka Evelína obvinila novinářku z cíleného vyhledávání a podsouvání podobných momentů jen pro získání čtenosti. Podle diskutující Elišky politik komunikoval s reportérkou přesně tak, jak si dotyčná zasloužila.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (youtube, x, FTV Prima).