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Novinářka Zdíša ze Zrádců naháněla Petra Macinku v New Yorku. „Já mám imunitu, vás zavřou,“ uzemnil ji

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Novinářka Zdislava Pokorná alias Zdíša z reality show Zrádci čelila v New Yorku ostrým slovům Petra Macinky. Lidé hovoří o aroganci a nabubřelosti, kritizují ale i novinářku.
Zdislava Pokorná a Petr Macinka - koláž

Zdislava Pokorná a Petr Macinka - koláž

Zdroj: FOTO:distr. FTV Prima / Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten, CC BY 4.0, Wikimedia Commons
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