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Android Auto ukrývá funkci, o které téměř jistě nevíte. A přitom vám výrazně usnadní řízení

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V nastavení Android Auto se skrývá tlačítko, které z opakovaných úkonů za volantem udělá jedno jediné klepnutí.
Android Auto, mapa

Android Auto, mapa

Zdroj: Unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

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