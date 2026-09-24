Android Auto ukrývá funkci, o které téměř jistě nevíte. A přitom vám výrazně usnadní řízení

Představte si, že každý den po nasednutí do auta děláte totéž: zapnete navigaci domů, pustíte oblíbený playlist a řeknete asistentovi, ať přečte zprávy. Pokaždé to znamená buď hlasový příkaz, nebo několik dotyků na displeji. Android Auto přitom už od roku 2021 nabízí funkci, která tohle celé převede na jednu ikonu na domovské obrazovce, vlastní zkratku asistenta. Jenže Google ji schoval do podmenu launcheru, v oficiálních přehledech ji samostatně nevypichuje a většina řidičů o ní nemá tušení. Právě proto ji označujeme za ukrytou: není to žádný tajný kód, ale položka v menu, na kterou narazíte jen tehdy, když víte, kde hledat.
Co přesně ta zkratka dělá a kde ji najdete
Funkce se jmenuje Custom Assistant Shortcut a funguje jednoduše: v telefonu si předem napíšete příkaz, který byste normálně řekli nahlas (třeba „naviguj domů“ nebo „pusť playlist Na cestu“), a Android Auto z něj vytvoří tlačítko přímo na palubní obrazovce. Klepnete jednou a příkaz se provede, bez vyvolávání asistenta a bez čekání na rozpoznání hlasu.
Cesta k nastavení vede přes telefon:
- Otevřete nastavení Android Auto (na Pixelu přes Nastavení → Připojená zařízení → Předvolby připojení → Android Auto; na jiných telefonech stačí v nastavení vyhledat „Android Auto“).
- Klepněte na Customize Launcher.
- Zvolte Add a shortcut to the Launcher.
- Vyberte An Assistant action.
- Napište přesný příkaz a přidejte vlastní název.
- Uložte přes Create shortcut.
Celé to zabere minutu, maximálně dvě. Podle Tom’s Guide lze zkratku rovnou otestovat přes volbu Test Command, aniž byste museli sedět v autě.
Proč je tahle funkce cennější právě teď
Vlastní zkratky se v Android Auto objevily s verzí 6.1 v únoru 2021, nejde tedy o žádnou čerstvou novinku. Nový význam ale získávají v roce 2026, kdy Google postupně přepíná Android Auto na Gemini. Nový asistent slibuje přirozenější konverzaci, navazující dotazy a komplexnější odpovědi. Jenže právě u češtiny naráží na limity: Google na oficiální stránce uvádí, že čeština je sice podporovaná, ale bez hlasového spouštění „Hey Google“ a bez části funkcí Gemini.
A přesně tady zkratka zazáří. Místo toho, abyste bojovali s aktivačním slovem, které v češtině nemusí fungovat, prostě klepnete na připravené tlačítko. Zkratka na dotek obchází hlasovou bariéru elegantněji než jakékoli náhradní řešení.
Navíc nejde jen o jednotlivé příkazy. Přes rutiny Google Asistenta lze do jedné zkratky řetězit více kroků najednou: navigaci, počasí, kalendář, podcast nebo ovládání chytré domácnosti. Jedno klepnutí, pět akcí. Za volantem je to zásadní rozdíl oproti pěti samostatným hlasovým příkazům.
Jak si z toho vytěžit maximum
Největší přínos mají zkratky u scénářů, které opakujete denně. Tady je pár příkladů, které dávají smysl:
- „Naviguj do práce“ – ušetří ranní rutinu, zvlášť když Google Maps pokaždé nabízí alternativní trasy.
- „Pusť zprávy z Radiožurnálu“ – konkrétní stanice místo proklikávání hudební aplikace.
- „Zavolej partnerce“ – bez diktování jména a čekání na rozpoznání.
- Ranní rutina – kombinace navigace, počasí a kalendáře v jednom klepnutí.
- „Vypni světla doma“ – přes integraci s Google Home lze ovládat chytrou domácnost včetně světel, termostatu nebo rolet. Bezpečnostní akce s PINem ale podporované nejsou.
Funkce funguje jak přes kabel, tak bezdrátově. Pro bezdrátové připojení Google vyžaduje kompatibilní auto nebo stereo, Android 11 a vyšší, podporu 5GHz Wi-Fi a doporučuje nechat zapnuté Bluetooth, Wi-Fi i polohu.
A co Apple CarPlay?
Kdo jezdí s iPhonem, má k dispozici Siri, Siri Suggestions na palubní obrazovce a aplikaci Zkratky, která umí vlastní vícekrokové automatizace, dokonce i se spuštěním při připojení ke CarPlay. Přímý ekvivalent tlačítka v launcheru pro libovolný vlastní příkaz ale CarPlay v oficiálních materiálech nenabízí. Android má praktičtější tlačítko přímo v autě, Apple zase silnější automatizace kolem iPhonu a spouštěčů CarPlay. Každý ekosystém to řeší po svém.
Když Android Auto zlobí
Zkratky jsou k ničemu, pokud se Android Auto samo odpojuje. Dobrou zprávou je, že Google v průběhu roku 2026 postupně opravoval vlnu problémů s konektivitou. V červenci rozeslal opravu pro odpojování v buildech 17.2 a 17.3, v srpnu pak verze 17.4 řešila chybu, která shazovala spojení na některých telefonech a head unitech. U vozů koncernu VW ale podle Googlu část problémů vyžaduje aktualizaci přímo od výrobce. Praktický postup, pokud vás výpadky trápí: aktualizujte Android Auto i Google Play Services, restartujte telefon, znovu spárujte bezdrátové připojení a pokud problém přetrvává, pošlete hlášení o chybě přes oficiální diagnostický formulář Googlu.
Jedna minuta v nastavení telefonu, jedno tlačítko na palubní obrazovce a každodenní rutina za volantem se změní z pěti kroků na jeden. Žádná revoluce, žádné kouzlo umělé inteligence, jen chytře schovaná zkratka, která dělá přesně to, co má.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík