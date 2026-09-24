McDonald’s prodá 6,5 milionu burgerů denně. Kde jsou všechny ty krávy?

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McDonald’s prodá podle dlouhodobě citovaných odhadů přibližně 6,5 milionu burgerů denně. Jenže právě tohle číslo začalo na sociálních sítích živit různé teorie o tom, že pro takovou produkci snad ani nemůže být na světě dost krav. Čísla vypadají děsivě, dokud se nezačne počítat.
Je důležité říct jednu věc. McDonald’s dnes oficiální celosvětový počet prodaných burgerů za den nezveřejňuje. Hodnota kolem 6,5 milionu je odhad, který se opakovaně objevuje v médiích. Pokud s ním ale budeme pracovat, znamená to přibližně 75 burgerů každou sekundu a 2,37 miliardy burgerů za rok.
Jedna kráva neznamená jeden burger
Právě tady internetové výpočty často začínají kulhat. Z jednoho kusu skotu totiž nevznikne deset nebo dvacet hamburgerů, ale potenciálně stovky až tisíce porcí hovězího podle jejich velikosti a podle toho, jaká část masa je pro jednotlivé výrobky využita.
Factcheckingový web Lead Stories například počítal s extrémním scénářem, kdy by všech přibližně 2,5 miliardy burgerů obsahovalo čtvrtl libry hovězího, tedy množství odpovídající Quarter Pounderu. Taková produkce by spotřebovala asi 625 milionů liber hovězího, přibližně 283 tisíc tun.
Při jejich použitém odhadu asi 500 liber využitelného hovězího z jednoho kusu by bylo potřeba přibližně 1,25 milionu kusů skotu za rok. To vychází asi na 3 400 kusů denně.
Zní to jako obrovské číslo. V celosvětovém měřítku ale vůbec není.
Tak kde jsou všechny ty krávy?
Nejsou na žádném obřím tajném ranči s logem zlatých oblouků. McDonald’s není farma a většinu masa nezískává z vlastního chovu. Funguje přes rozsáhlou síť dodavatelů, zpracovatelů a zemědělců v různých zemích.
A především, ani milion kusů skotu ročně nepředstavuje ve světovém měřítku nedosažitelné množství. Lead Stories při ověřování stejného virálního tvrzení uváděl, že na světě bylo v roce 2023 přibližně 1,5 miliardy kusů skotu.
Navíc výpočet s Quarter Pounderem záměrně nadsazuje množství masa na jeden burger. Klasická hovězí placka používaná v menších hamburgerech McDonald’s je výrazně lehčí. Big Mac zase obsahuje dvě menší placky. Skutečná spotřeba proto závisí na tom, jaké burgery se v jednotlivých zemích prodávají.
Takže ano, 6,5 milionu burgerů za jediný den působí skoro absurdně. Není ale potřeba hledat tajné podzemní kraví farmy ani náhražku vydávanou za hovězí. Stačí si uvědomit, jak obrovský je světový chov skotu a kolik masa poskytne jediné zvíře.
Možná je nakonec překvapivější něco jiného. Ne to, kde McDonald’s bere tolik krav, ale že globální potravinářský průmysl dokáže každý den dostat miliony porcí masa z farem přes zpracovatelské závody až do restaurací po celém světě.
ZDROJ: Lead Stories: Fact Check: There ARE Enough Cows Worldwide To Supply McDonald’s Beef Burgers