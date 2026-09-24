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VIDEO: Drama v Hranicích. Řidič se zákazem ujížděl policii, auto poslal do řeky

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Dramatické momenty přineslo pondělní dopoledne v Hranicích, kde policisté chtěli zkontrolovat podezřele se chovajícího řidiče. Instinkt byl správný, muž v autě Škoda Rapid šlápl na plyn a snažil se zmizet. Snaha o útěk skončila v řece Velička, hlídka muže zadržela.
VIDEO: Drama v Hranicích. Řidič se zákazem ujížděl policii, auto poslal do řeky

VIDEO: Drama v Hranicích. Řidič se zákazem ujížděl policii, auto poslal do řeky

Zdroj: Policie České republiky
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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