Miroslav Vladyka slaví 67. narozeniny. Dlouho tajil rozvod a s mladší partnerkou má za sebou záchranu miminka

Miroslav Vladyka právě slaví sedmašedesáté narozeniny a mezi diváky se už dlouhá léta těší mimořádné oblibě. Své soukromí si většinou pečlivě střeží a na společenských akcích se objevuje jen zřídka. Dlouhá léta žije ve spokojeném vztahu s o mnoho let mladší partnerkou Vlaďkou a mimo pracovní povinnosti mu aktuálně dělá obrovskou radost role dědečka.
Dětská láska a první role
K herectví ho přivedla úsměvná příhoda z dětství. V pěti letech se mu prý zalíbila o rok mladší holčička. Ta se s ním však odmítala bavit s odůvodněním, že sama už točí filmy a on ne. Maminka ho proto vzala na zkušební konkurz.
Tímto nenápadným momentem odstartovala jeho dlouhá herecká kariéra. První zkušenosti sbíral už v 60. letech ve snímcích Volejte Martina a Káťa a krokodýl a v 80. letech už patřil k hojně obsazovaným představitelům mladých hrdinů.
Zazářil například v populárních titulech jako Kotva u přívozu, Ten svetr si nesvlíkej, Jára Cimrman ležící, spící nebo Krakonoš a lyžníci. Při natáčení seriálu My všichni školou povinní se zamiloval do kolegyně Veroniky Žilkové. Sympatická blondýnka tehdy jeho city neopětovala.
Rodinné zázemí a role dědečka
Jeho první manželka Kateřina pocházela mimo uměleckou branži a společně přivedli na svět dcery Adélu s Kristýnou a syna Matěje. Manželství nakonec dospělo k rozvodu a Vladyka se tehdy snažil konec vztahu co nejdéle udržet v tajnosti. Chtěl své potomky maximálně ochránit před tlakem okolí.
Zpočátku se s nimi vídal především o víkendech, věnoval jim ale všechen svůj volný čas. Vyráželi společně stanovat, sjížděli řeky a lyžovali na horách. Výchova se mu vyplatila a dodnes udržují výborné vztahy. Dcera Adéla pracuje jako stylistka a instruktorka jógy a z Miroslava udělala dědečka malé vnučky Emílie.
„Je to výborný. Pomazlíte a vrátíte, což je skvělé,“ pochvaluje si Vladyka novou životní etapu. O vlastních dalších dětech s novou partnerkou neuvažuje a raději přenechává tyto starosti mladším.
Společné zájmy s mladší partnerkou
Po rozpadu manželství potkal atraktivní blondýnku Vlaďku Lichtenbergovou. Vystudovaná ekonomka pracuje v korporátním prostředí a tvoří s ním pár přes patnáct let. Přes výrazný věkový rozdíl z nich vyzařuje naprosté porozumění. Pojí je velká vášeň pro aktivní životní styl.
Oběma učarovala příroda, sporty a cestování. Pravidelně se účastní závodů plachetnic, které přinesly i velmi dramatické okamžiky. Při jedné takové akci na vodě pomáhal zachránit život pětiměsíčního miminka. Kolem plující loď s desítkami cestujících se začala potápět.
Posádka plachetnice okamžitě připlula na pomoc a děťátko si převzala do bezpečí. „To, co jsem udělal, byla samozřejmost. Jsem rád, že to všechno dobře dopadlo,“ popsal dramatickou situaci zcela skromně Vladyka.
Život v metropoli a objevování Česka
Jejich domovem se stala Praha a oslavenec se po hlavním městě nejraději pohybuje na jízdním kole. V letních měsících vyhledává potápění a pobyt u vody, v zimě mizí do hor na lyže a snowboard. Dříve hodně létal do vzdálených koutů planety a poznával exotické destinace, dnes prý dává přednost tuzemským krásám.
„Abych byl upřímný, už mě přestává bavit sedět dlouho v letadle. Měl jsem to štěstí, že jsem mohl létat různě po světě,“ vysvětlil v pořadu Showtime. V běžném životě ho prý občas přepadne lehká nervozita při setkání s policisty. Má to spojené se zážitky z minulosti a pokaždé z takové situace raději nenápadně odejde.
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