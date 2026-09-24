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Babiččino pravidlo „stejně cibule jako masa“ ničí guláš. Místo poctivé omáčky vaříte přeslazenou břečku

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Tradované pravidlo o stejném množství cibule a masa vzniklo pouhou záměnou objemu a hmotnosti. Pokud na kilo kližky nasypete kilo cibule, maso se místo zatažení začne dusit ve vodě a omáčka bude nepřirozeně sladká. Zjistěte, jak funguje správný odpar, proč cibule patří nahrubo a jak guláš zahustit bez gramu mouky.
Porce tmavého hovězího guláše na mělkém talíři ozdobená plátky čerstvé cibule.

Porce tmavého hovězího guláše na mělkém talíři ozdobená plátky čerstvé cibule.

Zdroj: John Samuel / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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