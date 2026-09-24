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Prezidentův švagr, tajné informace a zlato za miliony. Black Friday roku 1869 začal jako dokonale promyšlená manipulace

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Jay Gould a Jim Fisk nechtěli na ceně zlata jen vydělat. Chtěli ji ovládnout. K tomu potřebovali prezidentova příbuzného, člověka uvnitř ministerstva financí a hlavně jistotu, že vláda nezasáhne. Jejich plán fungoval překvapivě dlouho. Když se začal hroutit, jeden z jeho autorů si informaci nechal pro sebe.
Prezidentův švagr, tajné informace a zlato za miliony. Black Friday roku 1869 začal jako dokonale promyšlená manipulace

Prezidentův švagr, tajné informace a zlato za miliony. Black Friday roku 1869 začal jako dokonale promyšlená manipulace

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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