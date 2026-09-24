Překládané česnekové brambory se slaninou jsou sytá příloha, která klidně obstojí i sama

Jednu neděli jsem chtěla k obědu udělat něco trochu jiného než jen obyčejné pečené brambory. Něco svátečnějšího, ale pořád bez velkého vymýšlení. A tak jsem se dostala k těmhle překládaným česnekovým bramborám. Na stole vypadají skoro slavnostně a bez potíží zastoupí i hlavní jídlo, třeba teplou večeři. Důležité jsou hlavně tenké plátky, česnekový olej a klidnější pečení pod alobalem. Nahoře se brambory pěkně opečou, uvnitř zůstanou měkké a většinou zmizí z pekáče rychleji, než člověk čeká.
Na takových jídlech je příjemné, že jsou
poctivá, sytá a přitom velmi . Žádné složité kuchařské předvádění. Nakrájet, poskládat, ochutit a zbytek už si vezme trouba. Jen u krájení se vyplatí neuspěchat to. Když mají plátky brambor podobnou sílu, propečou se rovnoměrněji a na výsledku je to znát. U nás se tahle snadná bramborová „ harmonika“ dělá hlavně o víkendu k večeři, ale jako samostatný oběd obstojí také.
Můj tip zní: Pokud máte doma mandolínu nebo struhadlo s plátkovacím nástavcem, tentokrát se opravdu hodí. U tří kil brambor člověk rozdíl pozná rychle, obvykle už někde u druhé mísy slupek. Plátky budou navíc stejnoměrné, a to se při pečení počítá. Recept na překládané česnekové brambory se slaninou
Celkový čas: cca 1 hodina 35 minut Počet porcí: 6-8 osob Ingredience, které budeme potřebovat 2,5-kg brambor 200 g plátkové anglické slaniny 3 velké stroužky česneku 2 lžíce rostlinného oleje 1 lžička soli 1/3 mletého muškátového oříšku lžičky 1/3 mletého černého pepře lžičky 50 g strouhaného tvrdého sýra, například eidamu, goudy nebo čedaru 1 másla na vymazání pekáče lžička Postup přípravy pečených brambor se slaninou a česnekem
1. Začněte s
bramborami. Očistěte je, oloupejte a krátce opláchněte pod vodou. Potom je nakrájejte na tenká kolečka, pokud možno stejně silná. Ideální jsou plátky asi 3-4 mm.
2. Nakrájené
brambory dejte do opravdu velké mísy. Přilijte olej, přidejte prolisovaný česnek, sůl, pepř a mletý muškátový oříšek. Promíchejte rukama nebo vařečkou. Tady se vyplatí nespěchat, protože ochucený olej by se měl dostat i mezi plátky, ne jen na vrchní hromadu.
3.
Slaninu nakrájejte na menší kousky. Nemusí být úplně stejné, tohle není cukrařina. Jen by měly být tak velké, aby se daly snadno zasouvat mezi brambory. Přibližně podle velikosti plátků to bude akorát.
4. Připravte si
pekáč nebo vyšší zapékací mísu a vymažte ji máslem. Tenhle krok bych nevynechávala. Hotové brambory se potom lépe nabírají a okraje se nepřichytí tolik ke stěnám.
5. Brambory se slaninou začněte skládat
vertikálně na hranu, těsně jednu řadu vedle druhé. Dejte několik plátků brambor, potom kousek slaniny a pokračujte dál, od kraje směrem ke středu pekáče. Postupně vznikne typická bramborová „harmonika“.
6. Ochucený olej, který zůstal na dně mísy, rovnoměrně nalijte přes naskládané
brambory. Neodkládejte ho stranou. Právě v něm zůstává česnek, koření i sůl, tedy hodně z celkové chuti.
Pečené brambory se slaninou a cibulí, zapečené se smetanou dozlatova Pečení
7. Pekáč dobře zakryjte
alobalem a vložte do trouby vyhřáté na 160 °C. Pečte přibližně 50 minut. V téhle fázi se brambory pod alobalem spíš dusí ve vlastní páře, takže změknou i uvnitř.
8. Potom alobal opatrně sundejte. Pára bývá hodně horká, takže není kam spěchat. Nožem zkontrolujte, jestli jsou
brambory měkké také uprostřed pekáče. Pokud ještě drží, vraťte je na pár minut zpátky.
9. Jakmile jsou brambory téměř hotové, zvyšte teplotu trouby na
180 °C. Povrch posypte strouhaným sýrem a pekáč vraťte do trouby už bez alobalu.
10. Dopékejte dalších
20 minut, dokud se sýr nerozpustí, lehce nezezlátne a horní okraje brambor se slaninou nechytí barvu. Tahle poslední část dělá vzhled celého jídla. Bez ní by to byly pořád dobré brambory, jen by jim chyběl ten opečený vršek, kvůli kterému se po pekáči sahá hned po položení na stůl.
11. Hotové překládané
česnekové brambory se slaninou nechte několik minut stát. Budou se lépe nabírat a nerozpadnou se okamžitě po vytažení z trouby. Podávat se dají samotné, s kyselou okurkou, zeleninovým salátem nebo třeba s podmáslím. Když něco zůstane, vydrží do druhého dne v lednici a nejlépe se ohřeje znovu v troubě. Foto: Cooky.cz, Brambory necháme po upečení pár minut odstát. Ještě pár rad na závěr k překládaným česnekovým bramborám Nejlépe fungují škrobovitější brambory, které po upečení změknou a dobře se propojí se slaninou i sýrem. Nejvíc se mi osvědčily ty, které nejsou příliš vodnaté a po upečení se nerozpadnou na kaši. Když plátky drží tvar a jsou nakrájené rovnoměrně, celý pekáč se potom mnohem lépe porcuje. Se sýrem to není nutné přehánět. Tenká vrstva úplně stačí a nepřekryje česnek a muškátový oříšek, které dávají pekáči hlavní chuť. Jestli brambory zbydou, ohřívejte je raději v troubě než v mikrovlnce. Vrchní část si tak lépe udrží opečené okraje.
Část přípravy se dá udělat předem. Nakrájené brambory ale nenechávejte dlouho ležet nasucho, protože rychle tmavnou. Když už je máte připravené, promíchejte je rovnou s
olejem a česnekem a co nejdřív je naskládejte do pekáče.
Smažené olomoucké tvarůžky s pečenou bramborou, česnekem, tatarkou a tzatziki
Křupavé bramborové dukáty doplní jemný pažitkový tvaroh a salát s příjemně nakyslým podmáslím