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Přežily požár, teď čekají na druhou šanci. Kočky z Břeclavska hledají domov

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Dennívýzva
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Začátkem září přišly o domov desítky koček. Ve Velkých Pavlovicích totiž shořel rodinný dům, který zároveň sloužil jako azyl pro opuštěné chlupáče. O kočky se postaraly jiné útulky a město, nyní ale potřebují nové rodiny, které jim dají lásku a zázemí.
Přežily požár, teď čekají na druhou šanci. Kočky z Břeclavska hledají domov

Přežily požár, teď čekají na druhou šanci. Kočky z Břeclavska hledají domov

Zdroj: Útulek pro opuštěná zvířata Břeclav Bulhary
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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