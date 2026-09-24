Auta do 35 000 €: hranice, kde začíná skutečný výběr

Rozpočet do 35 000 € už není jen číselnou hranicí. Při částce 35 000 € už nemusíte vybírat pouze podle ceny. Do hry vstupují větší SUV, hybridy, elektromobily, sedany, kabriolety i prémiovější značky. Při výběru jsme se proto nezaměřili pouze na nejlevnější modely, ale také na to, co za dané peníze skutečně dostanete: prostor, pohon, výkon, výbavu a praktičnost pro každodenní život na Slovensku.
Podle aktuálně dostupných údajů na
Autofilter.sk je kategorie do 35 000 € nejzajímavější tehdy, když si nejprve určíte způsob využití vozu. Tato cenová úroveň je vhodná pro srovnání různých koncepcí: japonský hybrid, velké SUV, čínská výbava nebo evropský komfort.
Pokud máte pevně daný rozpočet, nesoustřeďte se pouze na cenu modelu. U nových aut často rozhoduje konkrétní motorizace, převodovka a výbava. Stejný model může být v základní verzi vynikající koupí, ale ve verzi, kterou opravdu chcete, už může patřit do vyšší cenové kategorie.
Modely, které dávají smysl do 35 000 €
Model Cena od Typ Proč zaujmout Pozor na Mini Cooper Cabrio 30 500 € kabriolet emocionální volba s automatickou převodovkou praktičnost je až na druhém místě Honda Civic 32 990 € hybridní hatchback 2.0 i-MMD s výkonem 135 kW není to nejlevnější rodinný hatchback Honda ZR-V 34 490 € hybridní SUV stejná hybridní platforma jako u modelu Civic větší rozměry znamenají vyšší cenu Mazda CX-5 34 490 € SUV klasické SUV s 6stupňovou automatickou převodovkou elektrifikace je slabší než u hybridů Peugeot 5008 34 490 € velké SUV rodinný formát a hybridní základ vyšší výbavy a modely PHEV jsou dražší DS Automobiles DS 7 34 990 € prémiovější SUV naftový automat ve stylovém provedení příplatek za image a výbavu Zeekr X 34 990 € elektrický crossover 200 kW elektromobil za cenu dobrého SUV u nové značky je třeba prověřit servisní zázemí Jak interpretovat tuto cenovou hranici
U aut do 35 000 € je dobré rozlišovat tři věci: co se do rozpočtu vejde na papíře, co se vyplatí koupit jako auto pro reálné používání a co je spíše lákadlo na vstupní cenu. První položka bývá nejnižší, druhá nejdůležitější a třetí nejnebezpečnější.
Největším praktickým rozdílem v této kategorii je komfort, technické vybavení a širší výběr pohonných jednotek. Pokud jezdíte hlavně po městě, vyplatí se sledovat rozměry, možnosti parkování a spotřebu. Pokud auto nahrazuje hlavní rodinné vozidlo, důležitější je zavazadlový prostor, druhá řada sedadel, bezpečnostní výbava a komfort při jízdě po dálnici.
Smysl má také podívat se na modely těsně pod hranicí. Pokud auto stojí například jen pár desítek nebo stovek eur pod limitem, prakticky nemáte rezervu na výbavu, barvu, příslušenství ani sezónní pneumatiky. Naopak model, jehož cena začíná níže, může umožnit rozumnější konfiguraci.
Co bychom měli porovnat jako první Rodinné využití
U rodinného auta bychom začali modelem
Honda ZR-V. Důvod je jednoduchý: stejná hybridní platforma jako u Civicu. U takového auta se nevyplatí řešit pouze výkon nebo velikost displeje. Každý den rozhoduje nastupování, zavazadlový prostor, výhled a to, zda auto zvládne více než jeden úkol. Elektrický nebo elektrifikovaný pohon
Pokud uvažujete o elektromobilu, do srovnání patří
Zeekr X. V tomto článku jej nebereme jako univerzální řešení, ale jako test, zda pro vás elektrický pohon dává smysl. U nové značky je třeba prověřit servisní zázemí. Bez možnosti domácího nebo firemního nabíjení může být i technicky vynikající elektromobil méně pohodlný než alternativa se spalovacím motorem. Výkon a emoce
Pokud je vaší prioritou výkon nebo charakter, podívejte se na
Honda Civic. U takového auta však musíme být upřímní: nejde o nejlevnější rodinný hatchback. Výkon je příjemný, ale pokud za něj platíte na úkor prostoru, pohodlí nebo provozních nákladů, nemusí to být nejlepší volba. Pro koho má tato kategorie smysl Pro kupujícího, který má jasně stanovený limit 35 000 € a nechce jej po konfiguraci překročit. Pro řidiče, který hledá komfort, moderní techniku a širší výběr pohonných jednotek, a ne jen nejlevnější možný vstup do autosalonu. Pro rodinu nebo firmu, která chce nové auto se známou historií, zárukou a jednodušším plánováním nákladů. Pro člověka, který si umí vybrat podle reálného využití: město, dálnice, děti, zavazadla, dobíjení, servis a zůstatková hodnota. Na co si dát pozor Mnoho modelů začíná těsně pod 35 000 €, ale nejžádanější výbavy již mohou překročit tento limit. Ceny na Autofilter.sk jsou aktuální orientační výchozí hodnoty. Před konečným rozhodnutím si u prodejce ověřte dostupnost konkrétní verze a prodejní cenu. Všímejte si, zda se uvedená cena vztahuje na základní motorizaci, nebo na verzi, kterou byste skutečně chtěli vlastnit. Nezapomeňte na zimní pneumatiky, pojištění, příslušenství, servisní plán a případný registrační poplatek. U nových nebo méně zavedených značek si ověřte servisní síť, záruku a dostupnost náhradních dílů. Aktuální vozy a související výběry na Autofilter.sk
Nejlepším dalším krokem je otevřít si konkrétní modely z tabulky a porovnat jejich motorizace. Můžete začít u
nových vozů podle kategorie, následně u vozů podle značky a poté u stránek jednotlivých modelů, na které se dostanete přímo z tabulky. Často kladené otázky Je rozpočet 35 000 € na nové auto dostatečný?
Ano, ale záleží na vašich očekáváních. Podle aktuální nabídky na Autofilter.sk se do 35 000 € vejdou zajímavé modely, avšak ne vždy s výbavou nebo motorizací, kterou byste automaticky chtěli. Proto je třeba porovnávat konkrétní verze, nikoli pouze názvy modelů.
Co je při této cenové hranici největším kompromisem?
Nejčastěji se jedná o kompromis mezi cenou a výbavou. Základní verze může vypadat skvěle, ale automatická převodovka, silnější motor, větší baterie, pohon 4x4 nebo lepší výbava mohou auto posunout do vyšší kategorie.
Má smysl prohlížet si i dražší modely těsně nad limitem?
Ano, zejména pokud se rozdíl pohybuje v řádu stovek nebo nízkých tisíců eur a dražší model přinese zásadní výhodu. Při pevně stanoveném rozpočtu však doporučujeme nejprve využít modely, které mají pod hranicí rezervu na výbavu a praktické doplňky.
Verdikt Autofilter.sk
Auta do 35 000 € netvoří jednu jednoduchou kategorii. Jsou to modely s odlišným účelem, velikostí, pohonem i charakterem. Právě proto je nejlepší nezačínat otázkou „které je nejlepší“, ale „které nejlépe vyhovuje mému životnímu stylu“. Výběr se pak výrazně zjednoduší.
Chcete-li postupovat prakticky, otevřete si
web Autofilter.sk a porovnejte modely pomocí filtrů ceny, karoserie, paliva, zavazadlového prostoru, pohonu a převodovky. Při výběru nového auta nezáleží jen na tom, co si můžete dovolit koupit, ale také na tom, co pro vás bude mít smysl každý den.