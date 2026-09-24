Hřiště na Sokoláku čeká velká proměna. Přibude trampolína i vodní prvekPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Hřiště na Sokoláku čeká velká proměna. Přibude trampolína i vodní prvek
Na příjezdové komunikaci k areálu táborské nemocnice pravidelně parkují auta i přes zákaz zastavení....
Rozsáhlý požár zachvátil ve čtvrtek ráno halu v Plané nad Lužnicí. Uvnitř objektu byla nákladní auta,...
Jihočeskému divadlu po odchodu z Metropolu chybí velká scéna a zároveň bojuje s náklady na provoz. Kraj měl...
Mokré louky poseté historickými seníky patří k ikonickým pohledům na Třeboň. Jeden z nich teď získá do...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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- Řidiči v Táboře parkují i přes zákaz. Záchranářům mohou chybět cenné vteřiny
- Halu v Plané zachvátil rozsáhlý požár, střecha objektu se propadla
- Jihočeskému divadlu chybí sál i peníze. Bez zapojení kraje má nejistou budoucnost