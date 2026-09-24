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Jakob: Nepřítomná paní ministryně financí, ptám se Vás, kterých mandatorních výdajů se úspory dotknou? Budou to důchody?

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Jan Jakob se ve Sněmovně pustil do Babišovy vlády přes místo, kde politické sliby…
Předseda Poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob, FOTO: Veronika Rejmanová, TOP 09/ se souhlasem

Předseda Poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob, FOTO: Veronika Rejmanová, TOP 09/ se souhlasem

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Inregion.cz

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