Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

35 nových Abramsů, přes 300 celkem. Polsko dokončuje nákup

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Do Polska dorazila další zásilka 35 tanků M1A2SEPv3 Abrams a polská armáda tak nově disponuje více než třemi sty tanky tohoto typu. Dodávku oznámil na síti X vicepremiér a ministr národní obrany Władysław Kosiniak-Kamysz.
35 nových Abramsů, přes 300 celkem. Polsko dokončuje nákup

35 nových Abramsů, přes 300 celkem. Polsko dokončuje nákup

Zdroj: Wikimedia Commons, U.S. Army Europe Images
Reklama
Další články z Trade-off
Škoda JS získala významnou zakázku, bude dodávat pohony pro Rolls-Royce SMR
Škoda JS získala významnou zakázku, bude dodávat pohony pro Rolls-Royce SMR
Čínská auta dobývají evropský trh prostřednictvím hybridů
Čínská auta dobývají evropský trh prostřednictvím hybridů

Čínské automobilky dál ukrajují podíl evropským výrobcům. V srpnu tvořily téměř 12 procent prodejů nových...

Náklady na vodu rostou, firmy reagují úsporami a recyklací
Náklady na vodu rostou, firmy reagují úsporami a recyklací

Pro většinu podniků dnes nedostatek vody ještě nepředstavuje bezprostřední hrozbu. Podle průzkumu Svazu...

Reforma zdravotního pojištění má přinést odměny za prevenci a dostupnější péči
Reforma zdravotního pojištění má přinést odměny za prevenci a dostupnější péči

Ministerstvo zdravotnictví (MZd) představilo reformu „Moderní veřejné zdravotní pojištění 2030“, která má...

Vláda bude od října regulovat ceny paliv a sníží daň z nafty
Vláda bude od října regulovat ceny paliv a sníží daň z nafty

Ceny benzinu a nafty budou v Česku během října opět podléhat regulaci. Opatření, které bude platit od 1. do...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

Všechny články tohoto autora →
Trade-off
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.