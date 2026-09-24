35 nových Abramsů, přes 300 celkem. Polsko dokončuje nákup

Detaily kontraktů doplnil polský server Defence24 a celkovou bilanci uvedla polská Agentura pro výzbroj.
Poslední zásilka míří k 18. divizi
Podle Kosiniaka-Kamysze zamíří 35 nových tanků do výbavy 18. mechanizované divize. Ministr dodávku spojil s modernizací ozbrojených sil a posilováním obranných schopností země.
„Do Polska dorazila další zásilka tanků M1A2SEPv3 Abrams. Již brzy 35 tanků zamíří do výbavy 18. mechanizované divize. Posilujeme obranné schopnosti polské armády a soustavně modernizujeme Ozbrojené síly Polské republiky. Moderní technika, vycvičení vojáci a připravenost k akci jsou pilíře bezpečnosti Polska,“ uvedl Kosiniak-Kamysz na síti X.
Přes tři sta Abramsů ve dvou verzích
Polská Agentura pro výzbroj (Agencja Uzbrojenia) na síti X uvedla, že Polsko má nyní tři sta Abramsů, z toho 116 ve verzi M1A1 a přes 200 ve verzi M1A2. Podle serveru Defence24 činí přesná bilance 333 dodaných tanků M1 Abrams: 116 kusů M1A1FEP (Firepower Enhancement Package, balík pro zvýšení palebné síly) a 217 kusů M1A2SEPv3 (System Enhancement Package version 3, třetí verze balíku modernizace systémů). Poslední zásilku 35 vozů dodal americký výrobce General Dynamics Land Systems (GDLS), který tím Polsku předal 217 z 250 objednaných M1A2SEPv3.
„Dalších 35 tanků Abrams M1A2SEPv3 v Polsku. Polská armáda má už tři sta Abramsů, z toho 116 M1A1 a přes 200 M1A2,“ napsala Agentura pro výzbroj.
Zbývá 33 vozů, dodávky skončí letos
K úplnému splnění objednávky verze M1A2SEPv3 zbývá dodat 33 tanků, které mají do Polska dorazit ve čtvrtém čtvrtletí roku 2026. Celá zakázka tak bude podle Defence24 dokončena ještě letos. Podle současné organizační struktury má 18. mechanizovaná divize nakonec dostat celkem 348 tanků rozdělených do šesti tankových praporů po 58 vozech. Dalších 18 strojů připadne praporu bojových vozidel v Centru výcviku pozemních sil.
Kontrakty za miliardy dolarů
Tanky M1A2SEPv3 Polsko objednalo 5. dubna 2022 za 4,75 miliardy dolarů bez daně (přibližně 101 miliard Kč) společně s 26 vyprošťovacími vozidly M88A2 HERCULES, 17 mostními vozidly M1110 JAB (Joint Assault Bridge, útočný mostní systém) a rozsáhlým logistickým a výcvikovým balíkem. První stroje dorazily do Polska v polovině ledna 2025. O dva rok dříve, 4. ledna 2023, podepsala Varšava smlouvu za 1,4 miliardy dolarů bez daně (přibližně 30 miliard Kč) na 116 tanků M1A1FEP, 12 vozidel M88A2, 8 mostů M1110 a 26 terénních vozů M1152A1 s dílnami NG SECM (Next Generation Shop Equipment Contact Maintenance, pojízdné dílny nové generace pro údržbu přímo v poli). Dodatek z 31. července 2025 v hodnotě 115 milionů dolarů bez daně (přibližně 2,4 miliardy Kč) pak přidal 25 ženijních tanků M1150 ABV (Assault Breacher Vehicle, vozidlo pro průchod překážkami a minovými poli) a dalších 11 vozidel M88A2.