Okurka patří mezi oblíbené druhy zeleniny, kterou si můžeme dopřávat díky dostupnosti v obchodech po celý rok. Obsahuje množství vody a nejlépe chutná v podobě klasického okurkového salátu. Je zároveň skvělým pomocníkem při úklidu v domácnosti. Dokonce dokáže nahradit drahé čističe z drogerie.
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