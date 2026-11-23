Staré ramínko ze šatny nemusíte hned vyhodit. Díky svému tvaru, pevnosti a snadné ohebnosti se může proměnit v praktického pomocníka při úklidu, organizaci věcí i řešení drobných domácích problémů. Stačí kleště, trocha šikovnosti a několik minut času.
Pomocník při čištění těžko dostupných míst
Úzké prostory za nábytkem, pod pračkou nebo mezi spotřebiči bývají plné prachu a vlasů. Drátěné ramínko narovnejte, na jeho konec připevněte měkkou utěrku z mikrovlákna a zajistěte ji gumičkou. Vznikne dlouhá čisticí pomůcka, se kterou dosáhnete i do míst, kam se běžná prachovka nevejde. Utěrku upevněte tak, aby se nemohla uvolnit, a pomůcku nepoužívejte v blízkosti elektrických částí.
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Jednoduchý držák na roli papírových utěrek
Nemáte místo na kuchyňský stojan? Z pevného drátěného ramínka lze vytvořit jednoduchý držák na papírové utěrky. Spodní vodorovnou část opatrně narovnejte, roli na ni navlékněte a konce upravte tak, aby nevznikaly ostré výčnělky. Ramínko pak zavěste na vhodný háček nebo pevný úchyt. Před použitím ověřte, že bezpečně drží a role se může volně otáčet.
Pomůcka pro vytahování předmětů z úzkých prostor
Zapadl vám lehký předmět za skříň nebo pod postel? Narovnané ramínko může posloužit jako dlouhý háček. Na konci vytvořte kleštěmi malý oblouk, který pomůže zachytit například látkový sáček nebo lehký kus textilu. Nepokoušejte se takto vytahovat těžké předměty, sklo ani věci, které by mohly poškodit podlahu. U lakovaného nábytku je lepší konec drátu obalit měkkým materiálem.
Organizace kabelů a drobných předmětů
Z ramínka lze vytvarovat také jednoduchý závěsný držák na lehké předměty v komoře nebo dílně. Po odstranění ostrých konců může posloužit k zavěšení prázdných látkových sáčků či lehkých úklidových pomůcek. Kabely však nezavěšujte tak, aby se lámaly, napínaly nebo dotýkaly horkých spotřebičů. Pro elektrické kabely je bezpečnější použít speciální organizéry.
Foto: Pixabay
Na co si dát při úpravách pozor
Při ohýbání drátu používejte kleště a pracujte pomalu, aby se ramínko nezlomilo a neporanilo vás. Ostré konce vždy zahněte nebo bezpečně zakryjte. Takto upravené ramínko využívejte pouze pro lehké předměty a nenahrazujte jím pomůcky určené pro práci s elektřinou, horkými povrchy nebo těžkými břemeny.
Zdroj: autorka, https://living.iprima.cz/bydleni/raminko-diy
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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