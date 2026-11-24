Nad Las Vegas dozněly motory, celebrity zmizely z paddocku a na sociální sítě dorazil komentář z úplně jiného sportu. Muž, který si v květnu vybojoval zpátky titul v kleci UFC, vulgárně urazil návštěvníky závodu Formule 1. Podle něj tam lidé nechodí kvůli závodění, ale kvůli fotce a kvůli tomu, aby je někdo viděl. Je to typický Sean Strickland: žádný filtr, žádné změkčení, žádná omluva. Vedle jeho věty ale stojí délka okruhu, počet kol i doprovodná nabídka pořadatele. Dohromady mluví vlastní řečí.
Vegas dozávodilo a šampion UFC spustil
Sean Strickland, 35letý americký bojovník ve střední váze (do 84 kg) s bilancí 31-7-0 a aktuální šampion americké organizace smíšených bojových umění UFC, si vzal na mušku publikum Formule 1. Na svém účtu na síti X napsal, že hlavní podmínkou návštěvy závodu je být, volně přeloženo, hlupák: „Hlavní podmínkou pro návštěvu závodu Formule 1 je být [vulgární výraz]. Jsem tu jen kvůli fotce“. V anglickém přepisu je na tom místě vulgarismus; bulharská i ruská verze ho podaly jako označení pro hlupáka. Dál už nepřímo: divák podle Stricklanda uvidí asi sekundu závodění a zbytek času stojí mezi lidmi, kterým je dění na trati jedno.
Není to postřeh o výsledku závodu, je to soud o publiku. Znění výroku redakce MMAmag porovnala s přepisem, který 23. listopadu 2026 zveřejnil server Sportskeeda, a se zrcadlem bojovníkova profilu, kde je příspěvek řazen mezi 22. a 23. listopad 2026. Reaguje jím na Velkou cenu Las Vegas, která se jela od 19. do 21. listopadu 2026. Pás přitom Strickland získal zpět už 9. května 2026 na turnaji UFC 328 v Newarku, kde rozděleným rozhodnutím zdolal tehdejšího šampiona Chamzata Čimajeva.
Jenže právě ta věta o jedné sekundě závodění se dá změřit. Stačí vzít délku okruhu, počet kol a počet aut, která skutečně odstartovala.
Padesát kol, 21 aut a jedna sekunda
Z oficiálních podkladů pro média, které pořadatel k závodu vydal, redakce MMAmag spočítala, kolik závodění se na okruhu vlastně odehraje. Trať na Las Vegas Strip měří 6 201 metrů a závod má 50 kol, což dává 310,05 km. Odstartovalo 21 monopostů, takže kolem jednoho diváckého místa měly teoreticky projet 1 050krát.
|Vstupní údaj
|Hodnota
|Role ve výpočtu
|Délka okruhu
|6 201 m
|základ pro celkovou vzdálenost
|Počet kol závodu
|50
|násobitel vzdálenosti i průjezdů
|Skutečně startující auta
|21
|násobitel teoretických průjezdů
Stricklandovi je fér přiznat: divák na okruhu vidí jen svůj výsek trati a sektory General Admission jsou podle podkladů pro média jen na stání, s místem podle pořadí příchodu. Sekunda to není. Celý závod ale taky ne.
Jedno slovo z oficiálního programu mu nahrálo přesně na tohle
ANALÝZA Strickland tvrdí, že lidé na okruh chodí kvůli fotce. Co o tom říká sám pořadatel? Na stránkách pořadatele s nabídkou vstupenek, do kterých redakce MMAmag nahlédla, stojí vedle prohlídky boxů, procházky po Pit Lane a setkání s legendami i položka photo safari, u tribun pak pódium s hvězdami a interaktivní fanouškovské aktivace. Oficiální web Formule 1 shrnul víkend 22. listopadu 2026 mimo jiné výčtem celebrit od Kim Kardashian přes Keanu Reevese po Chrise Pratta.
Vegas je marketingově jiný typ závodu než klasický okruh a focení je součástí produktu, ne jeho zneužitím. Strickland tedy paušalizuje, ale nevymyslel si to: útočí na vrstvu akce, kterou pořadatel sám prodává. Něco jiného je tvrdit, že lidi na tribuně závod nezajímá. To zůstává jeho názorem.
Zajímavé je, že tentýž muž mluvil o fanoušcích v lednu 2024 úplně jinak.
V lednu 2024 se fanoušků zastával, teď mluví jinak
V článku serveru MMA Fighting, který odkazuje na Stricklandův příspěvek z 26. ledna 2024, redakce MMAmag dohledala pasáž, kde se bojovník zastal tvrdého publika UFC proti komentátorovi Jonu Anikovi a připomněl mu, že právě tihle lidé ho živí. Server MMA Fighting pak 9. února 2025 popsal, jak Strickland po porážce na turnaji UFC 312 fanouškům na Instagramu děkoval za to, že může dělat, co miluje. O rok a devět měsíců později říká o části publika jiného sportu, že mu jde hlavně o fotku.
Z toho plyne pointa: neútočí na fanouškovství, útočí na publikum, které podle něj přišlo kvůli kulise. Druhá strana zatím mlčí. Veřejná odpověď Formule 1, pořadatele závodu ani UFC k výroku k 24. listopadu 2026 neexistuje. Jednu sekundu závodu si Strickland vymyslel. Zbytek víkendu ne.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková