Knižní bestseller Slavík (The Nightingale) sleduje dvě francouzské sestry, jejichž životy zásadně ovlivní nacistická okupace. Starší Vianne v podání Dakoty Fanning se snaží především ochránit rodinu a později riskuje vlastní život, když ve svém domě ukrývá židovské děti. Její mladší a mnohem odvážnější sestra Isabelle s tváří Elle Fanning se naopak připojí k odboji. Režisér Michael Morris přitom zdůrazňuje, že nechce vyprávět klasický válečný film, nýbrž příběh dvou žen, které se v mimořádných historických okolnostech musejí rozhodovat podle vlastního svědomí. „Tohle není válečný film,“ upozorňuje napínavému traileru navzdory. V českých kinech se snímku s Markem Rylancem dočkáme od 11. února 2027.
Stejnojmenný román Kristin Hannah z roku 2015 se stal jedním z největších mezinárodních knižních hitů poslední dekády. Na žebříčku bestsellerů New York Times strávil celkem 165 týdnů, přeložen byl do 45 jazyků a celosvětově se prodalo přes jedenáct milionů výtisků. Příběh inspirovala mimo jiné skutečná belgická odbojářka Andrée de Jongh, která během druhé světové války pomáhala sestřeleným spojeneckým letcům uniknout z okupované Francie. Hannah se na přípravě filmového scénáře podílela od počátku a doufá, že adaptace připomene také historickou roli žen, jejichž odvaha a odboj jsou často ve velkých vojenských dějinách upozaděny.
Cesta na plátno přitom byla podobně trnitá jako historie každého hrdinného odboje. Práva na román koupilo studio TriStar už v roce 2015 a režírovat měla po jedné tvůrčí obměně francouzská herečka Mélanie Laurent (Hanebný pancharti). Dakota a Elle Fanning se k projektu připojily v roce 2019 a natáčení se mělo rozběhnout v Budapešti na jaře následujícího roku. Jenže právě v březnu 2020 udeřila pandemie a produkce se zastavila ještě před první klapkou. Laurent se následně věnovala jiným projektům a kvůli obtížnému sladění termínů celého štábu se adaptace na několik let ocitla v limbu. Nakonec ji v roce 2025 oživil Michael Morris a natáčení se skutečně rozběhlo až v březnu letošního roku.
Slavní sourozenci se před kamerou setkávají vůbec poprvé, a to v pravý čas. Dakota Fanning byla svého času jednou z nejvýraznějších dětských hvězd Hollywoodu z filmů jako Jmenuji se Sam, Muž v ohni a Válka světů. Její mladší sestra Elle si však v posledních letech vydobyla ještě výraznější postavení mezi hollywoodskou smetánkou. Prosadila se v Super 8, Neon Demon či v seriálu Veliká, až rok 2025 ji nicméně katapultoval na úplný vrchol. Za výkon v Citové hodnotě si letos vysloužila oscarovou nominaci, spřáhla se s Predátorem v úspěšném Nebezpečném území a na streamovací scéně bodovala díky satiře Margo má problém vyjít. Momentálně ji v kinech zastihneme v nových Hunger Games, které budou nesmírně navštěvované, a propagace méně komerčního Slavíka tak přichází v ideální době.
Vedle ústřední dvojice se v teskném i akčním příběhu o rodinném i historickém břemeni objeví také oscarový Mark Rylance z Ready Player One jako citově odtažitý otec Julien, izraelská herečka Shira Haas známá ze seriálu Neortodoxní či německý herec Albrecht Schuch, jenž zazářil ve filmu Na západní frontě klid. Režie se nakonec ujal Michael Morris, který patří k těm televizním matadorům, jejichž rejstřík by skoro omluvil i nebetyčnou aroganci – podílel se na seriálech Volejte Saulovi, Dům z karet, Kingdom, Miliardy nebo For All Mankind. V kinech na sebe výrazně upozornil nezávislým dramatem Pro Leslie, za něž Andrea Riseborough získala diskutovanou oscarovou nominaci, a natočil také čtvrtou Bridget Jonesovou. Scénář mu tentokrát připravily Dana Stevens a Ann Peacock. První jmenovaná má na kontě například romantickou klasiku Město andělů, Peacock se zase podílela na Letopisech Narnie: Lev, čarodějnice a skříň.
První ukázka zatím sází spíše na intimní emoce, rodinné vazby a postupně sílící hrozbu než na velkolepé válečné výjevy. Pro fanoušky předlohy jde o dlouho očekávanou událost a pro obě hlavní představitelky o osobní herecký milník. Dakota s Elle ostatně v rozhovoru pro Vanity Fair prozradily, že společná práce je sblížila ještě víc, což si vzhledem k jejich celoživotnímu sourozeneckému vztahu původně ani nedokázaly představit. Jestli se na plátno podaří promítnout sílu tvůrčího týmu a také románu, který si získal miliony čtenářů, ukáže až premiéra. Slavík vstoupí do českých kin 11. února 2027.
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Zdroje: The Hollywood Reporter, Vanity Fair