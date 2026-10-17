Blesková kokosová buchta s kefírem, co vydrží vláčná i druhý den

Kokosová buchta je přesně ten typ moučníku, který se hodí ve chvíli, kdy chcete něco sladkého na plech a nechcete u toho stát půl dne. Tahle verze s kefírem nebo podmáslím je vláčná i druhý den, nahoře ji podrží marmeláda a kokos a obejde se bez složitostí i bez cukrářských manévrů.
Kokosové buchty se obvykle pečou ve dvou podobách. Jedna se po vytažení z trouby prolévá smetanou, druhá dostane jen vrstvu
a marmelády kokosu. Funguje obojí. Tahle kefírová varianta s kakaem a marmeládou má ale jednu výhodu: je praktická. Dobře se krájí, zbytečně se nedrolí, nic z ní nestéká a bez velkého přemýšlení se dá odnést na návštěvu nebo přibalit dětem do krabičky. Zkrátka normální poctivá buchta na plech, žádná přehlídka navíc.
Na jednu věc se vyplatí dát pozor. Ve chvíli, kdy do těsta přijde mouka a jedlá soda, už není dobré ho dlouze šlehat. Jen spojit, promíchat, konec. Když se s ním zachází moc horlivě, může ztěžknout a ztratí nadýchanost. A ještě jedna maličkost z praxe: marmeládu natírejte až na vychladlý korpus. Na teplé buchtě se začne posouvat, rozmazávat a člověk si u toho akorát zanadává. Recept na vláčnou kokosovou buchtu s kefírem
Doba přípravy: 45 minut Co potřebujeme 1 hrnek cukru krupice 1 ks vejce 1/2 hrnku oleje 500 ml kefíru nebo podmáslí 2 hrnky polohrubé mouky 2 lžíce kakaa 1 lžička jedlé sody 4 až 5 lžic kyselejší marmelády na potření 4 až 6 lžic strouhaného kokosu
Hrnek má objem
250 ml. Foto: Cooky.cz, Rychlá a snadná kokosová buchta pro děti na sváču nebo jen tak ke kávě Postup přípravy jednoduché kokosové buchty
1. Troubu nastavte na
175 °C. Menší plech nebo pekáček vymažte tukem a vysypte moukou. Kdo nechce řešit vysypávání, vezme pečicí papír.
2. Do mísy dejte
vejce, přisypte cukr a krátce vyšlehejte, aby směs zesvětlala a trochu nabyla. Není nutné ji trápit dlouho, dvě až tři minuty mixérem bohatě stačí.
3. Přilijte
olej a potom kefír nebo podmáslí. Všechno promíchejte. Těsto bude spíš řidší, tak to má být, není potřeba hned přisypávat mouku.
4. Vedle v misce smíchejte
polohrubou mouku, kakao a jedlou sodu. Suchou směs nasypte k tekutému základu a krátce zapracujte. Stačí, aby zmizely největší hrudky.
5. Těsto nalijte na připravený plech a rozetřete ho do rovnoměrné vrstvy. Pečte asi
30 až 35 minut. Špejle zapíchnutá doprostřed má vyjít suchá, případně jen s pár vlhkými drobky.
6. Upečenou buchtu nechte úplně vychladnout. Teprve potom ji potřete
marmeládou. Stačí tenká vrstva po celé ploše, není potřeba ji dávat zbytečně vysoko.
7. Nakonec povrch posypte
strouhaným kokosem. Pokud chcete úhlednější řezy, kokos lehce přimáčkněte dlaní, aby se do marmelády chytil a tolik nepadal okolo.
TIP: Pokud máte doma jen hladkou mouku, dá se použít také. Buchta bude trochu jemnější, ale recept to nijak nepokazí. Foto: Cooky.cz, Rychlá a snadná kokosová buchta pro děti na sváču nebo jen tak ke kávě Jaké ovoce se hodí dovnitř?
Do těsta můžete přidat i ovoce. Hodí se
maliny, mandarinky z plechovky nebo ananas, právě ty se u podobných kokosových buchet objevují docela často. Lepší bývají kyselejší kousky. Kokos a marmeláda už sladkosti přidají dost, takže trocha svěžesti těstu spíš pomůže. Často kladené otázky o kokosové buchtě
Můžu místo kefíru použít podmáslí?
Ano, bez obav. V tomhle receptu pracuje
kefír i podmáslí velmi podobně. Rozdíl si možná všimne jen ten, kdo peče stejnou buchtu pořád dokola.
Proč je v těstě jedlá soda?
Jedlá soda reaguje s kyselostí kefíru nebo podmáslí a díky tomu těsto lépe naskočí. U tohoto typu buchty proto dává větší smysl než samotný kypřicí prášek.
Jak buchtu skladovat?
Po vychladnutí ji zakryjte a dejte do chladu. Díky
kefíru a marmeládě zůstává měkká i druhý den, což se u buchet na plech vždycky počítá.
Dá se udělat i bez kakaa?
Ano. Bez
kakaa bude buchta světlejší a kokos na povrchu víc vynikne. Kakao tu ale není jen kvůli barvě, chuť trochu zpevní a výsledek pak nepůsobí tak jednoduše sladce.
Hraběnčiny řezy podle starého receptu: Vrstvený moučník s jablečnou náplní, který vypadá složitě, ale zvládne ho každý
Piškotový dezert s marmeládou, šlehačkou a čerstvým ovocem hotový za půl hodiny
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková