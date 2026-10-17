Meteorologové už mají předpověď do konce roku. Tohle Čechům moc radost neudělá

Advent se blíží a s ním i otázka, kterou si každý rok klade spousta rodin. Bude na Štědrý den za oknem bílo, nebo zase uvidíme sníh jen na vánočních pohlednicích? Meteorologové už mají k dispozici výhledy, které sahají až za konec roku. Milovníky zasněžené zimy ale příliš nepotěší.
Bílé Vánoce v nížinách jsou vzácnost
Meteorologové mluví o bílých Vánocích tehdy, když na Štědrý den nebo na Boží hod ráno v 7:00 leží alespoň 1 cm sněhu. Pro nížiny statistika vychází zhruba na jedny takové svátky za osm let. Lidé v okolí Prahy, na jižní Moravě nebo ve východním Polabí mají šanci menší než 20 procent, zatímco na horách nad 1000 metrů přesahuje obvykle 80 procent.
Roky 2001 a 2010 jsou poslední, kdy sníh o Vánocích pokryl i nejnižší polohy. Podle ČHMÚ navíc průměrná teplota na Štědrý den v Česku mezi lety 2008 a 2024 ani jednou neklesla pod nulu.
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Sezónní předpovědi evropských pracovišť letos vycházejí podobně. Copernicus, evropská klimatická služba spojující výstupy několika předpovědních center, dává Česku 70 až 90procentní šanci, že období od listopadu do ledna bude teplejší než dlouhodobý normál. Nejvíc to platí pro sever republiky. Mírnou zimu ukazuje i model Evropského centra pro střednědobé předpovědi počasí (ECMWF).
S výraznějším ochlazením tyto výpočty nepočítají ani pro listopad. Model ECMWF dává střední Evropě průměrné nebo lehce nadprůměrné teploty, k tomu sychravé počasí s vlhkým vzduchem a častějším větrem. V nížinách přitom podle statistik obvykle poprvé nasněží až po 20. listopadu.
Od Atlantiku dorazí spíš déšť
Proč to se sněhem vypadá bledě? Podle sezónních výpočtů má nad Evropou převládat proudění od západu a jihozápadu, které od Atlantiku přivádí mírný a vlhký vzduch. Srážek tak může být dost, jenže v nižších polohách spadnou častěji jako déšť.
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V minulých zimách s velmi silným El Niñem chyběl sníh na většině evropské pevniny a víc ho napadlo hlavně na severu kontinentu. Letošní výhledy kreslí podobný obraz, ve kterém mají větší naději na sněhovou nadílku jen nejvyšší horské polohy, třeba v Alpách. Pro lyžaře to může znamenat sezónu s menší porcí přírodního sněhu, než by si přáli.
Mírná a vlhká zima může lyžařům přinést sezónu s menší nadílkou přírodního sněhu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Rekordní El Niño s otazníkem
V pozadí výhledů stojí mimořádně silný El Niño, tedy oteplení povrchu moře v rovníkovém Tichém oceánu. Vrchol se čeká v listopadu a prosinci a podle některých výpočtů by mohl překonat všechny dosud zaznamenané hodnoty.
Klimatolog Pavel Zahradníček ovšem před ukvapenými závěry pro Česko varuje. Mírnější zimy se s El Niñem podle něj spojují spíš obecně a data tuhle vazbu pro naše území spolehlivě nepotvrzují. Na zimní počasí nad Evropou má navíc velký vliv i proudění nad severním Atlantikem, takže výsledek ovlivní víc faktorů najednou.
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Konkrétnější obraz do začátku listopadu nabízí měsíční výhled ČHMÚ zveřejněný 12. října. Podle něj:
Zbytek října má být spíš slabě chladnější. Přes den teploměr většinou ukáže kolem 10 °C. Kde se drží mlha nebo nízké mraky, bude spíš kolem 5 °C. Některé noci přinesou přechodný mráz. Zhruba od posledního říjnového týdne přibude srážek. Hory se mohou dočkat sněhu, který by tentokrát mohl vydržet i několik dní. Tuhá zima pořád není vyloučená
Teplotně nadprůměrná sezóna přitom neznamená, že se tři měsíce obejdeme bez zimní bundy. Sezónní výhled pracuje s průměrem za několik měsíců a ten klidně unese i týden, kdy teploty ani přes den nevystoupí nad nulu. Podle meteoroložky Dagmar Honsové se krátké studené epizody dají čekat i v měsíci, který ve výsledné statistice skončí nad průměrem.
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Pro Česko navíc podobné odhady na celou sezónu historicky často nevycházejí. „Ale klidně může přijít i tuhá zima,“ dodal pro CNN Prima NEWS klimatolog Zahradníček. Jistotu, jak bude vypadat Štědrý den, tak zatím nemá nikdo.
Zdroje: https://www.chmi.cz/predpoved-pocasi/mesic, https://cnn.iprima.cz/jaka-bude-zima-v-cesku-modely-odhaluji-prvni-vyhled-519800, https://www.severe-weather.eu/long-range-2/winter-2026-2027-first-forecast-super-el-nino-polar-vortex-snow-cold-united-states-canada-europe-fa/, https://www.denik.cz/veda/bile-vanoce-2024.html, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-bile-vanoce-v-dalsich-letech-nejsou-prilis-pravdepodobne-266875, https://zpravy.tiscali.cz/napadne-snih-ktery-uz-nemusi-hned-roztat-chmu-zverejnil-vyhled-na-listopad-783601, https://www.denik.cz/pocasi/predpoved-pocasi-podzim-zima-2026/
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