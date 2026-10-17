Čechům začaly chodit do schránek předžalobní výzvy kvůli dluhům za energie. Může to být klidně přes 16 000 Kč

Obálka od advokátní kanceláře, úřední tón a zmínka o soudu. Takový dopis teď dostávají lidé, kteří kdysi odebírali elektřinu nebo plyn od firmy, jež už dávno nedodává. Kdo ho otevře v rozrušení, snadno sáhne po peněžence dřív, než si položí pár základních otázek.
K čemu předžalobní výzva slouží
Slovo „předžalobní“ zní hrozivě, z právního pohledu jde ale hlavně o procesní krok. Podle občanského soudního řádu musí věřitel, který chce po vyhraném sporu dostat od dlužníka i náhradu nákladů řízení, poslat mu před podáním žaloby výzvu k plnění. Bez ní mu soud náhradu nákladů přizná jen výjimečně. Dopis sám tedy o ničem nerozhoduje.
O tom, jestli pohledávka existuje a jak je vysoká, rozhodne s konečnou platností až soud, pokud věřitel žalobu skutečně podá. Energetický regulační úřad (ERÚ) u takto vymáhaných pohledávek podle vlastního vyjádření rozhodovat nemůže, spotřebitelům ale umí poradit.
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Výzvu přesto nezahazujte. Kdyby se ukázalo, že dluh je skutečný, a věřitel u soudu uspěl, náklady sporu by nejspíš šly za vámi.
Tři roky mohou rozhodnout
Podle ERÚ sahá původ vymáhaných částek často několik let do minulosti. Pro běžné pohledávky platí podle občanského zákoníku promlčecí lhůta tři roky, která se počítá od chvíle, kdy mohl věřitel peníze poprvé chtít, tedy typicky od splatnosti faktury.
Po uplynutí lhůty smí dlužník platbu odmítnout, samotný dluh ovšem nezaniká. Věřitel ho tak může chtít i po letech a klidně kvůli němu podat žalobu. Soud pak promlčení vezme v úvahu jen tehdy, když ho dlužník sám namítne. ERÚ proto radí ozvat se s námitkou už v odpovědi advokátovi a před soudem ji pak zopakovat.
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Jestli už lhůta opravdu uběhla, se dá posoudit jen u každého dluhu zvlášť. Rozhoduje hlavně datum, kdy mělo být původní vyúčtování zaplaceno. A pozor, kdo promlčený dluh jednou zaplatí, peníze už zpátky nedostane.
Podpis, kterým si můžete uškodit
Velkou chybou bývá snaha mít věc rychle z krku. Kdo dluh písemně uzná nebo kývne na splátkový kalendář, může tím věřiteli výrazně prodloužit čas na vymáhání. Dokud nemáte v ruce doklady o tom, z čeho dluh vznikl, nic nepodepisujte.
Písemné uznání dluhu nebo souhlas se splátkovým kalendářem může věřiteli prodloužit čas na vymáhání. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Za dopisy stojí pohledávky po zaniklých dodavatelích
Případy, o kterých ERÚ informoval ve varování z 9. října 2026, vedou ke dvěma obchodníkům s energiemi. Zákazníci si na ně u úřadu dlouho stěžovali a ERÚ oběma nakonec zrušil licence na obchod s elektřinou i s plynem. Energie už několik let neprodávají. Dopisy teď rozesílá advokátní kancelář jménem společnosti, která se vymáháním převzatých pohledávek živí. Často k nim podle úřadu chybí vyúčtování i jiné doklady a adresát z nich mnohdy nepozná, za co po něm vlastně chtějí zaplatit.
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Kolik výzvy požadují, ERÚ nezveřejnil. Představu dává případ, který 7. října 2026 popsaly Seznam Zprávy. Advokát po jedné seniorce v září 2026 chtěl ve dvou výzvách 9 091 a 7 270 korun, dohromady tedy přes 16 000 korun, a to včetně nákladů na právní zastoupení. Údajný dluh měl vzniknout u jednoho z těchto dvou dodavatelů, žena přitom podle vlastních slov žádnou smlouvu nepodepsala. Které firmy úřad jmenoval, najdete ve zdrojích uvedených pod článkem.
Co po odesílateli chtít
Než cokoli zaplatíte, vyžádejte si písemně podklady:
smlouvu, ze které má dluh plynout, kopii vyúčtování, ze kterého nedoplatek vznikl, datum splatnosti nedoplatku, rozpis, jak odesílatel k vymáhané částce došel.
Když vám píše někdo jiný než váš bývalý dodavatel, chtějte navíc doklad, že pohledávku od dodavatele získal. Právně jde o postoupení pohledávky, které zákon dovoluje i bez souhlasu dlužníka. Bez takového dokladu ale nemáte jistotu, že peníze posíláte tomu, komu skutečně patří.
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Na dopis odpovídejte písemně a od všeho, co odešlete i dostanete, si nechte kopii. Vyplatí se dohledat i vlastní doklady z doby, kdy jste od firmy energii odebírali. Pokud si s odpovědí nevíte rady nebo už přišla žaloba, pomůže spotřebitelská poradna, případně advokát.
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Zdroje: https://eru.gov.cz/spotrebitele-celi-vyzvam-k-uhrade-udajnych-starsich-dluhu, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/316878, https://www.e15.cz/finexpert/bydleni/vymahaci-obesilaji-byvale-klienty-padlych-dodavatelu-eru-varuje-pred-unahlenym-placenim-1436467, https://www.sos-msk.cz/pozor-na-vyzvy-k-zaplaceni-starych-dluhu-za-energie-mohou-byt-promlcene/, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1963-99, https://volny.centrum.cz/clanek/cesi-dostavaji-dopisy-ktere-vypadaji-jako-posledni-varovani-kdo-hned-zaplati-muze-udelat-velkou-chybu-317386, https://www.podnikatel.cz/clanky/do-schranek-chodi-predzalobni-vyzvy-od-advokatu-kvuli-udajnym-dluhum-za-energie/