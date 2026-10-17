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Čechům začaly chodit do schránek předžalobní výzvy kvůli dluhům za energie. Může to být klidně přes 16 000 Kč

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Dennívýzva
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Obálka od advokátní kanceláře, úřední tón a zmínka o soudu. Takový dopis […]
Čechům začaly chodit do schránek předžalobní výzvy kvůli dluhům za energie. Může to být klidně přes 16 000 Kč

Čechům začaly chodit do schránek předžalobní výzvy kvůli dluhům za energie. Může to být klidně přes 16 000 Kč

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 17.10.2026 06:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zodpovime.cz

Zodpovime.cz funguje jako magazín plný rad a tipů, které usnadňují každodenní život. Obsah je rozdělený do různých oblastí – od zdraví, životního stylu a domácnosti až po peníze, vztahy nebo techniku. Články jsou psané srozumitelně a jednoduše, takže dokážou poradit jak s drobnými každodenními...

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