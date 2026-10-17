Anglického krále pohřbili v lodi s pokladem. Jeho tělo se v zemi rozpustilo

Asi 400 metrů od okna se táhla řada nízkých pahorků porostlých trávou. Edith Pretty je znala nazpaměť. Po smrti manžela v roce 1934 jí nedaly spát. Proč tu stojí osmnáct hliněných kopců? A co když pod nimi leží něco, co tu zůstalo ukryté celá staletí?
Vdova, amatér a lopata
Edith pocházela z vlivné rodiny a mládí prožila dobrodružně. Hodně cestovala, fascinovala ji archeologie a za první světové války pracovala jako zdravotní sestra. Teprve potom se provdala a usadila se na venkově v hrabství Suffolk, kde roku 1926 získala panství Sutton Hoo. Po manželově smrti jí zbylo velké sídlo, spousta ticha a otázka, kterou nedokázala pustit z hlavy.
Místní muzeum jí doporučilo amatérského badatele Basila Browna. Neměl žádné moderní vybavení, jen obyčejnou lopatu a kávovou lžičku. Vydal se do kopců a první rok nenašel nic, co by stálo za řeč. Pak ale jeho nástroje narazily na něco tvrdého. Kámen to nebyl.
Brown ve skutečnosti odkrýval otisk obří lodi, která se kdysi zvedala nad krajinou a byla vidět z velké dálky. Zdejší dělníci tehdy museli plavidlo vytáhnout na souš, pokácet stromy, vyhloubit hluboký příkop a nad vším nasypat hliněnou mohylu. Šlo o dobře organizovanou práci, která musela trvat dlouho.
Co leželo v lodi a kdo v ní odpočíval
Když se ukázalo, že nejde o hromadu střepů, převzali práci profesionálové. Z pohřební komory postupně vyzvedli 263 předmětů zdobených zlatem a drahokamy. Mezi nejcennější patřila obřadní přilba, štít a meč, lyra i stříbrný talíř dovezený z Byzantské říše. Přilba přitom nebyla celistvá, ale roztříštěná na stovky střepů a restaurátoři v Britském muzeu ji skládali několik let.
Úřady rozhodly, že veškerý nález patří majitelce pozemku. Edith Pretty však k všeobecnému překvapení poklad věnovala muzeu, aby si ho mohla prohlédnout i veřejnost. Vykopávky skončily v létě 1939, těsně před válkou, a vzácné předměty se během konfliktu ukrývaly v opuštěném tunelu londýnského metra.
Největší záhada ale zůstala. V lodi se nikdy nenašly žádné lidské ostatky, takže se dlouho zdálo, že jde spíš o pomník než o hrob. Rozbor půdy z 60. let minulého století ale ukázal, že tu tělo skutečně leželo. Kyselá zemina ho během staletí úplně rozpustila.
Za nejpravděpodobnějšího majitele hrobky se považuje východoanglický král Raedwald, který zemřel roku 624. Hovoří pro to mince z pokladu, které pocházejí ze stejné doby. Jeho rodina Wuffingů, která vládla východní Anglii po celá staletí, měla podle historiků úzké vazby na Skandinávii. Přímý důkaz ale stále chybí.
Nový pohled na dějiny
Sutton Hoo vyvrátilo představu, že po pádu Římské říše Evropa zpustla a ovládli ji neorganizovaní „divoši“. Anglosaská společnost byla bohatá, vyspělá a vytříbená. Příběh Edith a Basila později posloužil jako námět filmu Vykopávky z roku 2021, v němž hráli Carey Mulligan a Ralph Fiennes.
Zůstává otázka, zda se někdy dozvíme jméno muže, pro kterého stavěli tuto mohylu. Je možné, že pod trávou na Sutton Hoo stále leží odpověď, kterou jsme dosud nenašli?
Zdroje článku: bbc.com, smithsonianmag.com, nationalgeographic.com, Archaeology history: Sutton Hoo | Suffolk, nespechej.cz
Autor článku: Kateřina Urbanová