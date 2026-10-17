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Ve Vřesové roste plynová kotelna, teplo z ní poputuje na Karlovarsko

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Dennívýzva
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Uprostřed průmyslového areálu ve Vřesové na Sokolovsku se rodí nová plynová kotelna. Dělníci už usadili oba kotle i napájecí nádrže, vztyčují nosnou konstrukci haly…
Sokolovská_uhelná_-_Vřesová_(2)

Sokolovská_uhelná_-_Vřesová_(2)

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 17.10.2026 07:00

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