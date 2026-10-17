Ve Vřesové roste plynová kotelna, teplo z ní poputuje na Karlovarsko

Ve Vřesové roste plynová kotelna, teplo z ní poputuje na KarlovarskoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sokolovská_uhelná_-_Vřesová_(2)
Článek byl publikován 17.10.2026 07:00
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